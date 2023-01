“Cualquier persona puede entrar al sistema de la SAE y hacer lo que quiera”: Daniel Rojas, presidente de la entidad

En manos de la Fiscalía General de la Nación quedó una grave denuncia del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín. Se trata del resultado de una auditoría de ciberseguridad sobre el alto riesgo de seguridad que tiene la entidad en sus sistemas informáticos.

Según el estudio, la SAE tiene 73,9 % de vulnerabilidad informática, lo que significa que cualquier persona, incluso sin altos conocimientos, puede entrar al sistema de la entidad, hacer cambios en el inventario, navegar en carpetas compartidas e incluso desaparecer del inventario los bienes incautados. En pocas palabras puede hacer lo que quiera.

El resultado de ese estudio fue entregado por Rojas Medellín al director especializado Contra la Corrupción, Eduard Alirio Calderón, y a la fiscal 20 de esa dirección, Luz Angela Carreño Lozano, con quien se reunió por casi dos horas.

En la reunión, el presidente de la SAE y el vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, le entregaron a la Fiscalía información importante sobre presuntas irregularidades y situaciones preocupantes que podrían configurar graves hechos de corrupción en la administración de la SAE. La idea, según Rojas, es que la Fiscalía apoye con las respectivas investigaciones.

El presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera y el director de la SAE, Daniel Rojas, dieron una rueda de prensa conjunta sobre lo que está ocurriendo con los bienes de los narcotraficantes. - Foto: Presidencia

SEMANA conoció que el presidente de la SAE le entregó al ente acusador información sobre diferencias entre el inventario de la SAE y el reportado por la Superintendencia de Notariado y Registro, falencias en el sistema de información de la SAE y algunas denuncias que han sido radicadas en la Entidad.

Sobre las diferencias de información entre el inventario de bienes inmuebles de la SAE y la que se encuentra en la base de datos suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, como entidad encargada de llevar el registro de la propiedad inmueble, la SAE concluyó que varios folios que presentan anotación de medidas cautelares en la base de datos de esta superintendencia no están registrados en el sistema de la SAE, algunos no fueron migrados de la DNE a la SAE o simplemente se debe hacer un proceso de verificación con el fin de establecer si cuentan con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio o aun contando con dichas medidas, las mismas no provienen de un proceso de extinción de dominio.

Al término de la reunión, la Fiscalía se comprometió a hacer un análisis interno con el cruce de información que ellos también manejan en su base de datos, para avanzar en la unificación de los bienes del inventario de la SAE.

Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas. - Foto: Semana

También se acordó establecer un canal directo de intercambio de información entre la SAE y la Fiscalía.

La SAE y la Fiscalía también acordaron retomar la mesa técnica que facilite la unificación de información sobre el inventario de los activos especiales del país, tal y como lo anunció el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de octubre.

Además, como entidades intervinientes en el proceso de extinción de dominio, la mesa servirá para ajustar la coordinación en el procedimiento de entrega y administración de los bienes.

La siguiente reunión quedó acordada para el próximo 10 de febrero.