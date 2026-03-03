Nación

Cuidado con su fachada: este es el detalle que debe cambiar para evitar ser procesado

La norma está avalada por el Código Nacional de Policía y aplica en toda Colombia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

3 de marzo de 2026, 5:23 p. m.
El detalle cuida la vida de los ciudadanos.
El detalle cuida la vida de los ciudadanos. Foto: Fiscalía General de la Nación

Las calles y espacios públicos no son los únicos elementos que están sujetos a regulación legal. Una vivienda particular que pueda poner en riesgo la vida o integridad de terceros puede ser intervenida por las autoridades.

La señal de tránsito que todos los conductores ven y la mayoría ignora; no se necesita policía para imponer comparendo

Según el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Código de Policía), los propietarios tienen la obligación de retirar o reparar en sus inmuebles los elementos que representen peligro para otras personas, incluida la estructura de la vivienda o elementos que sobresalgan y puedan causar accidentes.

La administración Trump ha iniciado una revisión del proyecto ferroviario de alta velocidad de California, lo que aumenta las dudas de larga data sobre si el proyecto, plagado de sobrecostos y retrasos, se completará alguna vez.
Una barilla salida le puede generar problemas. Foto: Bloomberg via Getty Images

Esta norma tiene como objetivo “establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas”.

Así mismo, da facultades claras a las autoridades para intervenir cuando una vivienda se convierta en un riesgo evidente para los vecinos o transeúntes. Aunque la norma no contempla una multa específica para este caso, sí obliga a los propietarios a corregir la situación.

Nación

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

Nación

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Cartagena

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Nación

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Nación

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Bogotá

¿Habrá acceso a los Cerros Orientales este fin de semana? Alcaldía de Bogotá anuncia lo que pasará con estos caminos por elecciones al Congreso

Medellín

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

Cali

Indígenas misak mantienen bloqueos en la vía Panamericana entre Popayán y Cali; exigen presencia del Gobierno

¿Qué elementos son los que debe tener en cuenta?

Barillas, tendederos improvisados, columnas mal concluidas o partes de construcción expuestas que puedan caer o causar lesiones serían objeto de corrección para los propietarios.

En el numeral 5 del artículo 27 se señala que “no retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”, por lo que se obliga al propietario a actuar para eliminar ese peligro.

Las autoridades tienen la facultad de ordenar la reparación inmediata de lo que represente un riesgo y de emplear mecanismos como la demolición de elementos peligrosos o la intervención directa si el propietario no actúa.

Costosa multa a ciudadanos por situación común en semáforos y señales de tránsito: pocos la conocen

El incumplimiento puede generar procesos legales por desacato a la autoridad, advierten funcionarios vinculados al control de convivencia urbana. Por ende, las organizaciones de seguridad urbana le recomiendan a los propietarios:

  • Realizar inspecciones periódicas de la vivienda, especialmente después de remodelaciones o ampliaciones.
  • Corregir cualquier elemento expuesto que pueda presentar riesgo a transeúntes o vecinos.
  • Consultar con profesionales calificados si se trata de aspectos estructurales complejos.

El Código de Policía, más allá de normas de convivencia general, establece un marco legal que también protege la integridad física de quienes viven alrededor de una vivienda particular, y obliga a los propietarios a actuar de manera responsable con su entorno.

Más de Nación

TransMilenio se pronunció por este hecho.

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

La Procuraduría realizó una visita técnica en la Aerocivil.

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Muere mujer mientras hacía ejercicio en Cartagena.

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

La imagen de la narcolancha fue publicada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Los procesos de deportación pueden agravar cuadros de ansiedad y crisis emocionales en personas vulnerables.

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Este 8 de marzo se llevará a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional.

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Noticias Destacadas