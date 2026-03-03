Cuidado con su fachada: este es el detalle que debe cambiar para evitar ser procesado

Las calles y espacios públicos no son los únicos elementos que están sujetos a regulación legal. Una vivienda particular que pueda poner en riesgo la vida o integridad de terceros puede ser intervenida por las autoridades.

Según el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Código de Policía), los propietarios tienen la obligación de retirar o reparar en sus inmuebles los elementos que representen peligro para otras personas, incluida la estructura de la vivienda o elementos que sobresalgan y puedan causar accidentes.

Una barilla salida le puede generar problemas. Foto: Bloomberg via Getty Images

Esta norma tiene como objetivo “establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas”.

Así mismo, da facultades claras a las autoridades para intervenir cuando una vivienda se convierta en un riesgo evidente para los vecinos o transeúntes. Aunque la norma no contempla una multa específica para este caso, sí obliga a los propietarios a corregir la situación.

¿Qué elementos son los que debe tener en cuenta?

Barillas, tendederos improvisados, columnas mal concluidas o partes de construcción expuestas que puedan caer o causar lesiones serían objeto de corrección para los propietarios.

En el numeral 5 del artículo 27 se señala que “no retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”, por lo que se obliga al propietario a actuar para eliminar ese peligro.

Las autoridades tienen la facultad de ordenar la reparación inmediata de lo que represente un riesgo y de emplear mecanismos como la demolición de elementos peligrosos o la intervención directa si el propietario no actúa.

El incumplimiento puede generar procesos legales por desacato a la autoridad, advierten funcionarios vinculados al control de convivencia urbana. Por ende, las organizaciones de seguridad urbana le recomiendan a los propietarios:

Realizar inspecciones periódicas de la vivienda, especialmente después de remodelaciones o ampliaciones.

Corregir cualquier elemento expuesto que pueda presentar riesgo a transeúntes o vecinos.

Consultar con profesionales calificados si se trata de aspectos estructurales complejos.

El Código de Policía, más allá de normas de convivencia general, establece un marco legal que también protege la integridad física de quienes viven alrededor de una vivienda particular, y obliga a los propietarios a actuar de manera responsable con su entorno.