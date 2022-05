Daniel Quintero lloró en plena entrevista con Juanpis González ¿Por qué motivo?

Una de las personas más sonadas de los últimos días es el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien luego del anuncio de la Procuraduría de sancionarlo por presunta participación en política, ha salido a diferentes medios de comunicación para defenderse y reiterar que se dio un “golpe de estado”.

La suspensión anunciada por la procuradora Margarita Cabello se dio luego de que Quintero saliera en un video, manejando un vehículo y diciendo “el cambio en primera”, lo cual fue interpretado como un apoyo a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien ha manifestado en varias ocasiones que es posible ganar en primera vuelta, durante las próximas elecciones.

Daniel Quintero en entrevista con JuanPis González - Foto: Tomado del video original de Juanpis González

Tras esta sanción, Quintero acudió a los medios para decir que con su caso se “violó la democracia” en el país y advertir que el gobierno de Iván Duque, con la ayuda de la Procuraduría, lo sacaron para beneficiar a los grandes empresarios de esta ciudad.

La más reciente entrevista se la concedió al comediante Alejandro Riaño, en su programa con el personaje de Juanpis González. Durante esta intervención, Daniel Quintero hizo un balance de lo que va de su administración, en la que se han entregado más de 20 mil computadores a estudiantes de la capital de Antioquia para fortalecer la educación y también, según él, se fortaleció la seguridad.

“Al comienzo de mi gobierno la cifra promedio de homicidios era de 600 por año y actualmente estamos en menos de 400, incluso menos, cerca de 350 por año. El año pasado no murió ningún menor de 14 años en Medellín, asesinado (...) en la ciudad que fue la más violenta del mundo, fue también la más desigual, hoy damos resultados que se traducen en vidas”, dijo Quintero.

Al comienzo de la charla con Juanpis González y como respuesta a las sátiras que se dijeron en ese momento sobre su suspensión, Quintero dijo que su salida de la Alcaldía de Medellín solo busca beneficiar a unos pocos, insinuando que estas personas solo buscan usar el poder para lucrarse y olvidar a la ciudadanía.

“Juanpis me imaginó que usted estará muy bien, han elegido un alcalde fantoche del GEA (Grupo de Empresarios de Antioquia). En Colombia acaba de ocurrir una ruptura en la democracia. El presidente Duque ha tomado la decisión con la Procuradora que son de su misma línea política de romper la democracia y al hacerlo nos han suspendido del cargo”, señaló Quintero.

Este personaje recordó que en muchas ocasiones intentaron matarlo, incluso durante la campaña a la Alcaldía, por buscar un cambio en el poder y apostarle a un gobierno que incluyera a las personas menos favorecidas. Así mismo, recordó sus orígenes humildes y dijo que sus acciones solo son consecuentes con sus orígenes.

“Yo fui vendedor ambulante, yo me subí a un bus a vender inciensos, a vender confites. Ellos no saben lo que siente la gente. Cuando me posesioné como alcalde dije vamos a resolver los problemas de esta ciudad. Porque el primer problema que tenían los gobernantes anteriores (Gutiérrez y Fajardo), es que no entienden a la gente, no saben cuáles son sus problemas”, agregó el Alcalde.

El momento más emotivo de esta entrevista llegó cuando Quintero recordó a su equipo de gobierno y la alta estima en la que tiene a muchos de ellos. En ese instante se le quebró la voz y Juanpis aprovechó para decir “Está llorando, bota esa lágrima y que caiga sobre una vela y me la apagas (...) eso es un titular pa’ Semana (...) sí a mi me dejaran sin sueldo también estaría llorando”.

A la pregunta de cómo fue su destitución, Daniel Quintero contó que “pusieron un trino, el equipo de seguridad me dijo que tenía que sacar las cosas, que la Procuradora acababa de tomar la decisión violando la ley de sacarnos de la oficina. Luego cuando salimos habían miles de personas en La Alpujarra que no estaban defendiendo un alce, estaban defendiendo la democracia”.

El suspendido alcalde aseguró que recurrirá a todos los mecanismos que tiene la ley en Colombia, porque “hay un equipo que está resistiendo, pese a todas las amenazas que reciben por ello” y que se debe trabajar por la propuesta de gobierno que la gente escogió en las urnas, cuando lo puso al mando de la ciudad de Medellín.