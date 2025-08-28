Suscribirse

Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

El exalcalde de Medellín no guardó silencio y se pronunció a través de un video.

Redacción Nación
28 de agosto de 2025, 4:55 p. m.
De izquierda a derecha: Daniel Quintero y Miguel Uribe Turbay.
Daniel Quintero y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X @QuinteroCalle y SEMANA, respectivamente.

Este miércoles, 27 de agosto, un juez condenó a siete años de internamiento en centro para menores al sicario que acabó con la vida del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Condenaron al menor capturado y judicializado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Tras conocerse la decisión de la justicia contra el menor, quien reaccionó al respecto fue el exalcalde de Medellín y precandidato a la Presidencia, Daniel Quintero.

En un video que compartió a través de su cuenta en la red social X, Quintero se mostró en desacuerdo con la condena que recibió el sicario e indicó que su “misión será resetear la justicia en Colombia”.

Esto es indignante. Solo siete años de cárcel va a pagar el asesino de Miguel Uribe. Yo me pregunto: ¿eso vale la vida de un líder político, de un esposo, de un padre de tres niñas? Y se escandalizan cuando digo que hay que resetear la política y empezar por la justicia. El sistema judicial y político en Colombia está roto, no protege a sus ciudadanos, en cambio, protege a atracadores, a mafias, asesinos”, dijo Quintero.

Y agregó: “Y lo peor es que, cuando se trata de hacer un cambio, el mismo Congreso se opone”.

De tal modo, Quintero volvió a advertir que, en caso de que llegue a ganar las elecciones presidenciales del próximo año, cerraría el Congreso de la República.

Contexto: Papá de Miguel Uribe Turbay contó cómo fueron las últimas horas de vida de su hijo: “Ya abría los ojos”

Voy a cerrar ese Congreso de sinvergüenzas y a llamar a una constituyente para arreglar todo lo que está mal. No más pañitos de agua tibia, el cambio es ya”, concluyó Quintero en su video compartido esta mañana de jueves, 28 de agosto.

Es de mencionar que este miércoles, una vez se conoció la condena contra el sicario que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, quien también se pronunció fue Víctor Mosquera Marín, abogado de la familia del congresista.

El sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay contó detalles inéditos sobre las horas previas al ataque en el occidente de Bogotá.
En el centro de la imagen, Miguel Uribe Turbay, minutos antes de que el sicario lo atacara a bala. | Foto: Captura de video: Noticias Caracol/Semana

A través de su cuenta en X, el jurista indicó que, si bien respeta la decisión de la justicia, dicha condena no se equipara con el daño causado.

El abogado también fue enfático en decir que la Ley de Infancia y Adolescencia fomenta el crimen.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, dijo puntualmente el abogado en la citada red social.

