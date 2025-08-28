Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

Este miércoles, 27 de agosto, un juez condenó a siete años de internamiento en centro para menores al sicario que acabó con la vida del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Tras conocerse la decisión de la justicia contra el menor, quien reaccionó al respecto fue el exalcalde de Medellín y precandidato a la Presidencia, Daniel Quintero.

En un video que compartió a través de su cuenta en la red social X, Quintero se mostró en desacuerdo con la condena que recibió el sicario e indicó que su “misión será resetear la justicia en Colombia”.

“Esto es indignante. Solo siete años de cárcel va a pagar el asesino de Miguel Uribe. Yo me pregunto: ¿eso vale la vida de un líder político, de un esposo, de un padre de tres niñas? Y se escandalizan cuando digo que hay que resetear la política y empezar por la justicia. El sistema judicial y político en Colombia está roto, no protege a sus ciudadanos, en cambio, protege a atracadores, a mafias, asesinos”, dijo Quintero.

Solo 7 años de cárcel pagará el asesino de Miguel Uribe. Mi misión será resetear la justicia en Colombia. pic.twitter.com/8Lf3LH7NAV — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 28, 2025

Y agregó: “Y lo peor es que, cuando se trata de hacer un cambio, el mismo Congreso se opone”.

De tal modo, Quintero volvió a advertir que, en caso de que llegue a ganar las elecciones presidenciales del próximo año, cerraría el Congreso de la República.

“Voy a cerrar ese Congreso de sinvergüenzas y a llamar a una constituyente para arreglar todo lo que está mal. No más pañitos de agua tibia, el cambio es ya”, concluyó Quintero en su video compartido esta mañana de jueves, 28 de agosto.

Es de mencionar que este miércoles, una vez se conoció la condena contra el sicario que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, quien también se pronunció fue Víctor Mosquera Marín, abogado de la familia del congresista.

En el centro de la imagen, Miguel Uribe Turbay, minutos antes de que el sicario lo atacara a bala. | Foto: Captura de video: Noticias Caracol/Semana

A través de su cuenta en X, el jurista indicó que, si bien respeta la decisión de la justicia, dicha condena no se equipara con el daño causado.

El abogado también fue enfático en decir que la Ley de Infancia y Adolescencia fomenta el crimen.