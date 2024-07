DAPRE desmiente haber pagado alojamiento en el Tequendama, donde la exconsejera Sandra Ortiz habría recibido la plata de Sneyder Pinilla

Las principales pruebas que ha presentado la defensa del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, para demostrar que la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz sí recibió dos entregas de dinero, cada una de 1.500 millones de pesos, para que le fueran entregados al expresidente del Senado Iván Name, están en la ubicación exacta de Ortiz al momento en que supuestamente se convirtió en la mensajera del dinero.

Pero esta no era la única prueba, en la Fiscalía y la Corte Suprema reposan también las facturas electrónicas del pago del alojamiento de Sandra Ortiz en la fecha que le habrían entregado el dinero, e incluso unos meses atrás.

Adicional a esto, en el mismo comunicado, señalaron que “la coordinación del grupo de comisiones y viáticos consta que no se encontraron pagos a la Sociedad Tequendama Suites and Hotel. Adicional, al ser Bogotá la sede habitual de trabajo de los servidores del DAPRE no hay lugar al reconocimiento de este tipo de gastos”.