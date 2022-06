Debate presidencial: “No cumplió el otro candidato”, Rodolfo Hernández le responde a Petro

El candidato por la Liga Gobernantes Anticorrupción lanzó una dura pulla a Gustavo Petro por la no realización del debate presidencial.

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia de Colombia, afirmó este jueves (16 de junio) que estaba dispuesto a realizar el debate presidencial, ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá.

No obstante, el ingeniero interpuso una serie de condiciones a Gustavo Petro para poder llevar a cabo el encuentro. “Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Yo también estoy listo para debatir, como lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”, indicó.

Entre esas condiciones se encontraban la participación y el trabajo de Marelen Castillo (fórmula vicepresidencial), Érika Sánchez, representante a la Cámara electa por la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Adriana Vargas, coordinadora voluntaria de la campaña; Luisa Olejua, encargada de comunicaciones; Óscar Hernández, abogado que atendió la tutela; y Carlos Lemus, coordinador de voluntarios.

También pidió que, por temas de seguridad, se hiciera en la ciudad de Bucaramanga y que se tuvieran en cuenta los siguientes temas:

Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.

Alianzas politiqueras de los candidatos.

Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.

Violación de los topes de gastos.

Fuentes de financiación oscuras de la campaña.

Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes.

De igual manera, el candidato afirmó que espera que las conductoras del debate fueran Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica de la Peña, así como tres hombres.

Ante las condiciones del candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción, el aspirante Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, le respondió que aceptaba ir al debate con las condiciones propuestas por Hernández.

“Acepto que se haga el debate que ordena la justicia. El debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran”, indicó el líder de la Colombia Humana.

Sin embargo, con el pasar del tiempo no se concretó nada para llevar a cabo el debate, y la campaña de Petro encabezada por Alfonso Prada manifestó que ningún integrante de la campaña de Rodolfo Hernández asistió a la reunión convocada por ellos y por RTVC.

En ese orden de ideas, el candidato Rodolfo Hernández, ante los pronunciamientos de Petro y su campaña, manifestó que “las exigencias del fallo era que los candidatos se pusieran de acuerdo sobre las reglas del debate. No podía ser otra su respuesta, porque no admitir las normas es lo más parecido a lo que hacen los dictadores”.

Además, agregó que “en lugar de haber indicado en esa respuesta que designaba a sus compromisarios, haciendo uso de su talante prepotente, tiró un portazo diciendo “nos vemos en Bucaramanga”, con lo cual dio a entender que no había nada más que hablar, ni designaba a alguien como vocero suyo para esos efectos”.

Asimismo, se refirió sobre la presencia del jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, quien se hizo presente en RTVC y afirmó que no habían llegado los delegados de Hernández, lo cual era prueba de que “no hay ninguna voluntad de Rodolfo de asistir al debate”.

El candidato manifestó que “era obvio que no podía haber asistido alguien, porque Petro en ningún momento delegó a nadie ni tampoco concertó cita alguna al respecto. Ninguno de los compromisarios fueron llamados a última hora, porque sencillamente el convocante no tenía ninguna delegación y se quiso evitar que Petro, si no estaba de acuerdo, después saliera a desconocer esas conversaciones diciendo que todo había sido a sus espaldas, al mejor estilo samperista, su ferviente consejero del momento”, aseveró.

Finalmente, Hernández indicó que el debate “no se pudo hacer, el cual impuso una parte de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá y, a pesar de que la Sala de Familia del mismo organismo judicial había negado una tutela en idéntico sentido, Rodolfo Hernández acató rigurosamente el fallo, así no estuviera de acuerdo, por ser una persona que acata y respeta las decisiones de los jueces. Hecho que evidentemente no cumplió el otro candidato”.