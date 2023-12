¿Declaración de guerra? Fuerzas Militares incorporarán 16.000 soldados en el 2024 para elevar la capacidad de combate

Dijo que si no había un beneficio directo para las comunidades, esos ceses al fuego no tenían futuro. “Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestro líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”.