Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

Las víctimas reconocidas presentaron un recurso en contra del fallo emitido el pasado 19 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá.

2 de septiembre de 2025, 6:46 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El abogado Jaime Granados Peña, quien representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, le envió una petición a la Corte Suprema de Justicia en la que pide que se deje en firme el fallo que anuló la medida de detención domiciliaria que existía en contra del exmandatario.

En la petición “como no recurrente”, el abogado penalista asevera que no existen motivos para revocar el fallo emitido el pasado 19 de agosto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la libertad inmediata del expresidente Uribe.

En uno de los apartes de la petición se manifiesta que es necesario rechazar las pretensiones de la impugnación radicada por las víctimas reconocidas en este proceso, entre ellas, el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“No muestran los impugnantes por qué razón en el caso concreto la apelación, en el caso concreto, sí sería un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la libertad del procesado, es decir no dan ninguna razón concreta que hubiera debido considerar el Tribunal de Bogotá para apartarse, en este caso, del criterio de procedencia fijado por la Corte Constitucional”, indica el documento.

Noticia en desarrollo...

