Expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción en el proceso en su contra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le informó este lunes 25 de agosto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá su deseo de renunciar a la prescripción en el proceso que se le adelantó por presunta manipulación y presión a testigos.

En el documento de tres páginas, firmado por el exmandatario, se le hace saber al magistrado ponente de la Sala que tiene la intención de que se demuestre su inocencia, en este proceso que se ha extendido por años.

El caso que se encuentra en estudio en el Tribunal Superior de Bogotá prescribe en octubre próximo.

Incluso, este fue uno de los hechos que más mencionó la jueza 4 de conocimiento de Bogotá para darle celeridad a este proceso penal, que terminó con la imposición de una condena a doce años de prisión en contra del exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El expresidente aseguró que, pese a que en dos meses se podría cerrar este caso, su deseo siempre ha sido demostrar que jamás realizó ninguna acción ilegal dirigida a presionar o sobornar testigos.

“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aun con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, señala el expresidente en uno de los apartados de la carta.

El exjefe de Estado, quien recuperó su libertad hace pocos días por orden del Tribunal Superior de Bogotá, manifestó que, como lo expresó durante el juicio, siempre ha sido deseo demostrar que jamás incurrió en los hechos que mencionó la Fiscalía General.

“Como tuve ocasión de explicarlo a la señora jueza, en mi declaración en juicio, el apego a la verdad ha sido una constante en mi vida pública y su búsqueda ha sido mi propósito incesante, tras ser por años el receptor de las más viles calumnias”, detalló.

En otro de los apartes de la carta de este 25 de agosto se señala que los tiempos para que el Tribunal Superior tome una decisión en derecho son bastante cortos. Esto, teniendo en cuenta que hasta el pasado viernes 22 de agosto se concedió la apelación. Es decir, no se ha iniciado formalmente el estudio de los recursos allegados.

“Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere solo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolas con los alegatos de los no recurrentes”, explicó.

Por esto, les pidió a los tres magistrados que conforman la Sala que evalúen favorablemente su petición y rechacen la posibilidad de la prescripción en este expediente judicial.