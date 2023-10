Defensa de Nicolás Petro asegura que estarán en la acusación que hará la Fiscalía en su contra

La defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Diego Henao, aseguró que el hijo del primer mandatario no pudo estar en la diligencia por cuenta de las restricciones que le impuso la misma justicia, con la medida de aseguramiento y que lo dejó en Barranquilla por cárcel.

“Porque no recibimos permiso expreso por parte del juez de conocimiento en razón de su traslado a la Ciudad de Bogotá. Entonces, por supuesto que preferimos la prudencia”, explicó el abogado Henao.

La Fiscalía presentó la acusación tras considerar que existen todos los elementos de prueba para obtener una condena en contra de Nicolás Petro, no solo por el mismo grado de responsabilidad que admitió durante las audiencias preliminares, sino por el material probatorio que existe en su contra.