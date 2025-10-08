Defensa de Uribe sobre compulsa: Mancuso lo desmarcó de los asesinatos de los abogados Umaña y Valle

El abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró en una extensa entrevista con SEMANA que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, lo desvinculó en el pasado de los asesinatos contra los abogados José María Valle, en Medellín, y Eduardo Umaña, en Bogotá.

La revelación se conoció horas después de que la juez en Medellín, Claudia Marcela Castro, compulsó copias contra el exmandatario y su hermano, el ganadero Santiago Uribe, a partir de una declaración de un exparamilitar en julio de 2008, cuando aseguró que en el año de 1997 se realizó una reunión en la finca La Marranera, en la cual se habló de atentar contra defensores de derechos humanos, entre los que se encontraban los dos abogados y el periodista Jaime Garzón Forero.

Sin embargo, el abogado Granados afirmó que después de que Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos, terminó colaborando con las investigaciones de que avanzaban en justicia y paz y justicia ordinaria en Colombia, donde desmintió esa versión que vincula al expresidente Uribe.

“En una de esas declaraciones se refirió Mancuso, a esta versión de Villalba, diciendo que no es cierto lo que dijo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, bajo juramento, porque esas son declaraciones que se hacen bajo juramento”, dijo el abogado Jaime Granados.

La defensa del exjefe de Estado también fue categórica en afirmar que esa misma teoría la dijo estando extraditado Ramiro Cuco Vanoy, el excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre este nuevo episodio de la justicia contra los Uribe Vélez.

Granados cuestionó “¿por qué es importante Ramiro, alias Cuco Vanoy?, porque este señor fue el que dio las tropas para realizar las masacres de La Granja y El Aro, por tanto, tenía conocimiento de toda la operación y él, bajo juramento, fue categórico en decir que nada tenía que ver Álvaro ni Santiago Uribe Vélez".

Salvatore Mancuso es uno de los exjefes paramiliares que hace parte del grupo de gestores de paz. | Foto: Colprensa

El abogado del expresidente informó que son varios testimonios los que desmienten la versión de Francisco Villalba, no hay pruebas que sustenten su historia e insistió que la juez compulsó copias “sin ningún análisis, sin ningún contexto”.