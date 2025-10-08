Suscribirse

Nación

Defensa de Uribe sobre compulsa: Mancuso lo desmarcó de los asesinatos de los abogados Umaña y Valle

La declaración de un exparamilitar muerto en la actualidad, motivó a una jueza en Medellín a compulsar copias contra el exmandatario y su hermano Santiago Uribe.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 10:42 a. m.
Jaime Granados, jefe de la defensa del expresidente Uribe, anunció la apelación. En ella cuestionará al testigo Juan Guillermo Monsalve.
Jaime Granados, jefe de la defensa del expresidente Uribe, se refirió a la compulsa de copias contra los hermanos Uribe Vélez. | Foto: Guillermo Torres

El abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró en una extensa entrevista con SEMANA que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, lo desvinculó en el pasado de los asesinatos contra los abogados José María Valle, en Medellín, y Eduardo Umaña, en Bogotá.

La revelación se conoció horas después de que la juez en Medellín, Claudia Marcela Castro, compulsó copias contra el exmandatario y su hermano, el ganadero Santiago Uribe, a partir de una declaración de un exparamilitar en julio de 2008, cuando aseguró que en el año de 1997 se realizó una reunión en la finca La Marranera, en la cual se habló de atentar contra defensores de derechos humanos, entre los que se encontraban los dos abogados y el periodista Jaime Garzón Forero.

Contexto: Juez pide investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los asesinatos de los abogados Eduardo Umaña y José María Valle

Sin embargo, el abogado Granados afirmó que después de que Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos, terminó colaborando con las investigaciones de que avanzaban en justicia y paz y justicia ordinaria en Colombia, donde desmintió esa versión que vincula al expresidente Uribe.

“En una de esas declaraciones se refirió Mancuso, a esta versión de Villalba, diciendo que no es cierto lo que dijo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, bajo juramento, porque esas son declaraciones que se hacen bajo juramento”, dijo el abogado Jaime Granados.

Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, rechazó compulsa de copias contra su defendido

La defensa del exjefe de Estado también fue categórica en afirmar que esa misma teoría la dijo estando extraditado Ramiro Cuco Vanoy, el excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre este nuevo episodio de la justicia contra los Uribe Vélez.

Granados cuestionó “¿por qué es importante Ramiro, alias Cuco Vanoy?, porque este señor fue el que dio las tropas para realizar las masacres de La Granja y El Aro, por tanto, tenía conocimiento de toda la operación y él, bajo juramento, fue categórico en decir que nada tenía que ver Álvaro ni Santiago Uribe Vélez".

Salvatore Mancuso es uno de los exjefes paramiliares que hace parte del grupo de gestores de paz. Desde su llegada a Colombia ha asegurado que tiene voluntad para aportar a la verdad del conflicto.
Salvatore Mancuso es uno de los exjefes paramiliares que hace parte del grupo de gestores de paz. | Foto: Colprensa

El abogado del expresidente informó que son varios testimonios los que desmienten la versión de Francisco Villalba, no hay pruebas que sustenten su historia e insistió que la juez compulsó copias “sin ningún análisis, sin ningún contexto”.

Jaime Granados espera que en los próximos días la justicia no halle ningún tipo de mérito para seguir con este caso y se declare “inhibitorio” este proceso que vuelve a poner en la palestra pública al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe Vélez.

