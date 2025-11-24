Suscribirse

Judicial

Defensoría del Pueblo pide tumbar la resolución que nombró a los 16 excomandantes paramilitares como gestores de paz

La acción judicial fue radicada ante el Consejo de Estado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 7:47 p. m.
Gustavo Petro y Salvatore Mancuso intercambiaron sombreros vueltiaos en medio del evento.
El presidente Gustavo Petro y Salvatore Mancuso intercambiaron sombreros vueltiaos en medio de un evento. | Foto: Presidencia

La Defensoría del Pueblo radicó este lunes 24 de noviembre una extensa demanda ante el Consejo de Estado para anular la resolución 327 de 2025 emitida por el Gobierno Petro, que nombró a 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.

En la acción judicial se advierten varias irregularidades en dicha resolución, entre las que se encuentran la falta de acciones que adelantarán los designados excomandantes paramilitares. Igualmente, no se citan se forma correcta la ley de Justicia y Paz, que creó un marco jurídico para los paramilitares que se iban a desmovilizar tras la firma de un proceso de paz.

Contexto: Tras escándalo de alias Calarcá, destapan el supuesto motivo por el que Petro insiste en la paz total: “Una intención escondida”

Para la Defensoría del Pueblo, la resolución “en lugar de enmarcar las labores de los designados en la ‘estructuración de procesos de paz’ con grupos activos, les asigna funciones de naturaleza distinta y no previstas en la Ley 975 de 2005 y el decreto reglamentario”.

“Específicamente, crea el ‘Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social’ y les atribuye a los gestores de paz, como función principal, la elaboración de una ‘balance integral de los avances y resultados obtenidos mediante la ley 975 de 2005′ y la formulación de ‘recomendaciones institucionales para el cierre definitivo del proceso’, haciendo referencia al proceso de Justicia y Paz", cuestiona la demanda.

Petro, Mancuso, Jorge 40
Petro, Mancuso y Jorge 40. | Foto: SEMANA

La demanda menciona a los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; y José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres.

Así como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán; Édwar Cobos Reyes, alias Diego Vecino; Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar; Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; Héctor Buitrago Rodríguez; y Héctor Germán Buitrago Prada.

¿Por qué fueron designados como gestores de paz?

En otro de los apartes de la demanda se manifiesta que no existe una claridad sobre los hechos que llevaron a designar a estos excomandantes paramilitares como gestores de paz.

Contexto: Cuenta de cobro a las Farc por 3.000 millones de pesos: un fallo del Consejo de Estado obliga a la Nación repetir contra la exguerrilla por el secuestro de un Policía

“La resolución 327 de 2025, en lugar de enmarcar las labores de los designados en la ‘estructuración de procesos de paz’ con grupos activos, les asigna funciones de naturaleza distinta y no previstas” en la ley de Justicia y Paz.

“Específicamente, crea el ‘Comité de Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social’ y les atribuye a los gestores de paz, como función, la elaboración de un ‘balance integral de los avances y resultados obtenidos’ mediante la ley 975 de 2005 y la formulación de ‘recomendaciones institucionales para el cierre definitivo del proceso, haciendo referencia al proceso de Justicia y Paz’”, añade.

Por esta falta de información, se le pide al Consejo de Estado anular los alcances de la mencionada resolución.

Exjefes de las AUC fueron designados gestores de paz en Colombia.
Exjefes de las AUC fueron designados gestores de paz en Colombia. | Foto: Montaje El País: presidencia/ archivo particular/ AFP/ JEP

“El acto demandado establece que los gestores de paz diseñarán y ejecutarán actividades de reparación y definirán una ‘ruta para la difusión pública de los apartes de la verdad’. Sin embargo, la Resolución omite por completo la supervisión judicial, así como la inclusión y participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación y evaluación de dichas actividades”, indica.

“La composición del Comité técnico, por ejemplo, se limita a un componente gubernamental y a los propios gestores de paz, excluyendo cualquier forma de representación de las víctimas, a pesar de que las funciones de dicho comité impactan directamente sus derechos”, complementa la demanda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Salvatore MancusoGestores de pazPaz total

Noticias Destacadas

Integrantes de la secta Lev Tahor cuando fueron descubiertos en Antioquia.

Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

Redacción Nación
Juan Miguel Huertas y Federico Mejía

Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

Redacción Semana
Gustavo Petro y Salvatore Mancuso intercambiaron sombreros vueltiaos en medio del evento.

Defensoría del Pueblo pide tumbar la resolución que nombró a los 16 excomandantes paramilitares como gestores de paz

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.