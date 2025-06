Demandan a Miguel Uribe Turbay por el mitín político del 7 de junio, pese a que está en UCI tras atentado. Insólito

SEMANA reveló en exclusiva el testimonio de alias Gabriela, la joven de 19 años que fue la encargada de llevar el arma y estuvo en momentos claves de la planeación del atentado. “Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera, que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie”, aseguró ella.

De toda su declaración este es el punto más revelador. “Él me dijo que no, que allá era más fácil que me encontraran, y me insistió que me fuera para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera. Yo le pregunté qué podía estudiar allá. Él me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que esos cursos iban a ser allá con la guerrilla. No me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las Farc o cuál era. Me dijo que él tenía contacto con la guerrilla allá, que él conocía personas y que no me iba a faltar nada", relató Katerine.