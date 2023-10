Denuncian a Luis francisco Ruíz Aguilar, candidato a la Gobernación de Caquetá, por presuntas irregularidades en contratación

“Yo sabía que en estas contiendas electorales nos iban a atacar, pero no sabía hasta qué magnitud iban a llegar. Videos, audios, memes, noticias falsas, con la cual quieren desacreditar todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos años. No es cierto que Luis Francisco Ruiz Aguilar tenga alguna demanda penal de cuando fue alcalde de Cartagena del Chairá, no es cierto. De hecho, previendo esas situaciones, yo, con mucha antelación, desde el 2019 solicité a la Fiscalía una certificación en la cual se desmiente tal afirmación. No tengo ninguna denuncia penal de cuando fui alcalde de Cartagena del Chairá”, aseguró.