Denuncian demoras del Icetex en respuestas de créditos; aspirantes pueden perder cupos en el exterior

Tomar la decisión de estudiar no es tarea fácil. Varios factores son analizados antes de inscribirse en una universidad, los gustos, los talentos, la proyección, el tiempo y por supuesto el bolsillo son algunos de ellos. En Colombia, cursar una carrera universitaria suele ser costoso, pues un promedio en el valor de las matrículas semestrales en universidades privadas para un pregrado está en los 10 millones de pesos. Los posgrados pueden oscilar en su totalidad un valor superior a los 40 millones de pesos.

Por eso, cada vez más colombianos desean salir de su tierra y matricularse en las diferentes ofertas académicas que tienen países catalogados como desarrollados o que ofrecen beneficios a migrantes. Uno de esos es Canadá.

Marcela Sánchez es una abogada que, junto con su esposo e hija de 6 años, le apostaron a la educación extranjera. Sueña con viajar a Norte América y desde hace un año empezaron a prepararse como familia para lograrlo.

Sánchez se presentó a Cambrian College para adelantar sus estudios de posgrado en Global Business management, y lo logró un cupo. Ya tiene un cupo en la universidad que por cuenta de la demora del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) está a punto de perder. Lleva gestionando hace varios meses (agosto de 2022) la solicitud del crédito que en un principio tras los análisis que hizo la entidad es viable.

Hace 6 meses le dijeron que aún no se habilitaban las fechas para postularse. A mediados de octubre se supone que ya podría radicar, pero solo hasta noviembre fue posible subir la documentación. En la universidad le indicaron que debía matricularse antes del 21 de noviembre, así que ya estaban contrarreloj. Marcela pidió plazo en la institución. El Icetex contestó solo hasta el 9 de diciembre que tenía unos errores en los documentos. Al subsanarlos aseguraron que el 28 tendría respuesta. La sorpresa que se llevó fue que el 29 de ese mismo mes en el sistema apareció, una nueva fecha para la contestación, el Icetex le alargó una mes más la espera.

Al enviar ella un derecho de petición pidiendo explicaciones y cuando se cumplió los términos para la respuesta, la entidad dijo que necesitaba tomarse 15 días y así estratégicamente envolataron la respuesta a la que por ley ella tenía derecho. El 20 de enero le piden a Marcela, subsanar otro dato, en el segundo apellido solo había colocado la inicial. Algo que estaba desde la primera solicitud. “¿Por qué no miran desde el principio que está mal y piden cambiarlo de una vez y no cada vez anunciar uno diferente?” la universidad ya me dio un ultimátum”, dijo la abogada.

Sin la matricula no puede solicitar la visa, y sus clases arrancarían el 8 de mayo. SEMANA, consultó al Icetex y desde allí manifiestan que el caso está en estudio. Es una de las 7.000 solicitudes que están en curso, de las cuáles 250 aproximadamente son solicitudes para posgrados en el exterior. Se estima que el 50% de los formularios son devueltos por información incompleta. Aclaran que por esta época del año hay cumulo de casos por eso priorizan a quienes inician a estudiar en los primeros meses del año. “Cruzo los dedos para que en el momento que Icetex me dé respuesta todavía tengan cupo en la universidad”, dijo Marcela.