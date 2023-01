Día sin carro 2023: ¿se puede pagar el pico y placa solidario para sacar el carro en Bogotá?

El próximo jueves, 2 de febrero, se realizará una nueva jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida regirá entre las 5:00 a. m. y 9:00 p. m.

Con motivo de la jornada, la entidad anunció varias medidas para su desarrollo, entre ellas, el uso total del transporte público y del sistema de bicicletas compartidas. El Sistema de Integrado de Transporte Público contará con el 100 % de su flota tanto en rutas zonales como en las troncales en hora pico, y se reforzará en la hora valle (9:00 a. m. a 4:00 p.m.). Funcionará en su horario habitual.

El sistema de bicicletas compartidas también está a disposición de los ciudadanos para que se puedan movilizar de forma sostenible y rápida. Se contará con cerca de 300 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.

“Con esta jornada, además de ayudar al medio ambiente, se promueve el uso del transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. Para esta jornada contaremos con un gran plan de intervención, en el que se tendrán más de 150 agentes en vía y 250 policías de tránsito”, señaló Óscar Julián Gómez Cortés, secretario (e) de Movilidad.

Adicionalmente, Movilidad hizo precisión sobre algunas medidas como el denominado pico y placa solidario. Según señaló la entidad, las personas que hayan solicitado el permiso de circulación para el día de la jornada no contarán con este. No obstante, se señaló que el permiso no se pierde, sino que se corre.

Según la Secretaria de ambiente, con la salida de los vehículos particulares se reducirán 15.935 toneladas de CO2 equivalente en el día, lo que representa una reducción del 95 por ciento del total de emisiones en un día normal. - Foto: Guillermo Torres

Las únicas excepciones a la restricción del Día sin carro y sin moto son las siguientes:

● Transporte público

● Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

● Vehículos y motos de emergencia.

● Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

● Rutas escolares.

● Carrozas fúnebres.

● Vehículos de transporte de valores.

● Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

● Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

● Transporte destinado al control del tráfico y las grúas.

● Caravana presidencial.

● Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

● Vehículos de servicio diplomático o consular.

● Motos de vigilancia y seguridad privada.

● Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

● Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos.

● Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

● Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Día sin carro y sin moto en Bogotá: estas son las multas por incumplir con la medida

El incumplimiento de la medida del Día sin carro ni moto implica una multa de aproximadamente 15 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, que se aproxima a los 17 millones de pesos.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá ha resaltado que la jornada del Día sin carro y sin moto del pasado jueves 22 de septiembre de 2022, dejó un balance positivo en materia ambiental. Las emisiones de CO2 disminuyeron en un 51 %, es decir, más de 7.600 toneladas de reducción, mientras que las de carbono negro disminuyeron en un 25 %.

La Secretaría de Ambiente instaló siete puntos de control a las fuentes móviles, en la ultima jornada del Día sin carro y sin monto de 2022, que estuvieron dentro de las excepciones, para verificar los niveles de emisión y el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Los operativos se adelantaron en lugares estratégicos de la ciudad y se duplicaron respecto a la jornada de Día sin carro y sin moto de 2020.

¨Desde ambiente y con el acompañamiento de Movilidad y la Policía de Tránsito, realizamos operativos en vía para revisar los contaminantes de aquellos vehículos que podían transitar. En estas actividades revisamos 218 vehículos, de los cuales fueron inmovilizados 50 por no cumplir con la norma ambiental¨, afirmó la secretaria de Ambiente.

La Secretaría de Ambiente instaló siete puntos de control a las fuentes móviles, en la ultima jornada del día sin carro y sin monto de 2022, que estuvieron dentro de las excepciones, para verificar los niveles de emisión y el cumplimiento de la normatividad ambiental. - Foto: Guillermo Torres

El Día sin carro y sin moto seguirá siendo una oportunidad para que los ciudadanos empiecen a movilizarse de manera sostenible, utilicen el transporte público, la bicicleta o caminen para llegar a sus lugares de destino. Además, en este día se reduce el número de vehículos en las vías, mejoran los tiempos de viaje, la calidad del aire y de vida de todos los ciudadanos.