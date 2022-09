Más de 300 comparendos se han impuesto en el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá

Al entregar un primer balance del arranque de la jornada del Día sin Carro y sin Moto, la alcaldesa Claudia López agradeció a los bogotanos por su comportamiento cívico en la ciudad, por priorizar el uso del transporte público y de la bici como instrumentos para movilizarse.

“Hoy es un día maravilloso, hoy es un día en el que rueda la cultura ciudadana bogotana por mandato popular, desde hace más de 20 años, esta jornada se cumple en la ciudad para compartir en el andén, en la bici, en el transporte público que viene mejorando en la ampliación y modernización de su flota”, sostuvo la alcaldesa mayor Claudia López

“A todos los bogotanos y bogotanas, a los extranjeros que nos visitan, gracias por ser parte de este maravilloso experimento social de cultura ciudadana que se acordó por voto popular al menos una vez al año, tenemos un muy buen reporte tanto en menor contaminación, menor accidentalidad”, recalcó la mandataria.

De acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Movilidad, con corte a las 11:00 a.m., se han validado 814.199 pasajes en el componente Troncal, dual, alimentador y cable, y 833.442 en el Zonal, para un total de 1.647.631 pasajes validados en el sistema. Esto representa un 9 % menos en comparación con el Día sin Carro de 2020.

Respecto a los ciclistas, el uso de los ciloparqueaderos de TransMilenio es de 4.545 usuarios, lo que representa el 75 % de ocupación.

Por el incumplimiento de la medida, se han impuesto 355 comparendos, en 2020 se impusieron 327, lo que representa una disminución de 9 % en comparación con el Día sin Carro anterior.

La alcaldesa López además a los municipios de Chía, Mosquera, Cali y a otras más de 100 ciudades en el mundo que hoy realizan la misma jornada para promover la movilidad limpia, sostenible y compartida en celebración del día internacional sin automóvil.

La administración Distrital estableció esta fecha que coincide con el Día Mundial sin Automóvil se prevé que, en la capital del país, más de 1′800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejen de circular, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

De acuerdo con la Alcaldía, el Día sin Carro y sin Moto es la oportunidad para que los ciudadanos utilicen la movilidad limpia al momento de desplazarse, acudiendo al transporte público y a la bicicleta, lo que mejorará la calidad de vida de todos los que conviven en Bogotá y ahora en la región.

“Con esta jornada fortaleceremos el transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. A esto se suma un gran plan de intervención del sector movilidad, donde tendremos con más de 1.140 agentes en vía, 200 operadores del grupo guía y 50 puntos de control “, sostuvo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

“El día sin carro y sin moto es un respiro para la ciudad. Nuestro cálculo es que vamos a reducir en 57 % las emisiones CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático”, explicó, por su parte, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Agregó la funcionaria que: “se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2.5, las que más afectan nuestra salud y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la Carrera 7ª y los Centros comerciales Palatino, San Martín y Ecopetrol en la 37 para identificar la diferencia de los momentos entre tener vehículos circulando y los que no están circulando”.

En Cundinamarca se realizan 19 millones de viajes diarios, de los cuales 2,6 millones corresponden a viajes entre Bogotá y Cundinamarca y 5,3 millones a viajes en transporte público.

Sistema TransMilenio

● Las estaciones de TransMilenio tuvieron apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.). El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.

● En las troncales opera el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

● Cerca de 3.000 personas están en vía para apoyando la operación del Sistema, personal de la Terminal de Transporte, la Secretaría de Gobierno y del programa de Jóvenes reto de la Secretaría de Integración Social.

● Los servicios duales operan en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

SITP Zonal

● Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.

● Se programaron aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.

● Hay 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, monitoreando la operación, 122 auxiliares supervisores en vía divididos en 2 turnos monitoreando los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones, 56 técnicos de control (distribuidos en tres turnos), a cargo del monitoreo y control de las rutas y apoyo a evolución de la contingencia en diferentes puntos de la ciudad.

TransMiCable

● Está prestando su servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Para los ciclistas

● 598 kilómetros de ciclorrutas disponibles.

● Se habilitaron 107,63 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. entre vías y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la Carrera 7, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.

● Están habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.

● Se tiene presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar a los ciclistas.

● Más de 2 millones de ciudadanos que usan el transporte público podrán llegar más temprano a sus destinos y disfrutarán y compartirán en el espacio público.

● La velocidad promedio aumentará un 11 % debido a la disminución del tráfico vehicular. Circularán 42 % menos carros y 86 % menos motos.

Taxis:

● Se cuenta con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Permisos

Quienes hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario y el de Carro Compartido no podrán circular. Este día se repondrá al final de la vigencia del permiso.