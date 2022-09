Hombre que disparó porque le inmovilizaron el vehículo en Cali deberá responder por violencia contra servidor público

El conductor de una motocicleta disparó con un arma traumática contra agentes de Tránsito en un puesto de control en Cali. El incidente ocurrió en la calle 5 con carrera 22, sur de la ciudad, el jueves, cuando en la capital del Valle del Cauca se desarrollaba el Día sin Carro y sin Moto, jornada que buscó mejorar la calidad del aire e incentivar el uso de medios de transporte alternativos.

Según el relato del guarda de tránsito Juan Miguel García Mena, solicitaron al conductor detener su marcha para revisar su documentación y determinar si podía movilizarse pese a la restricción. Aquí es importante recordar que hubo 28 exenciones estipuladas por la Alcaldía para la jornada.

“Inicialmente, paramos una motocicleta para verificar los documentos y ver si el conductor estaba exento de la norma del día sin carro y sin moto. Tuvimos que hacer unas maniobras para poder detenerlo. Luego le pedimos los documentos y nos dimos cuenta de que no tenía los permisos necesarios para movilizarse en esta jornada, por eso se le inmovilizó el vehículo. Entonces, ofuscado, sacó un arma traumática y le disparó a la parte trasera de la camioneta”, relató el funcionario.

Mena afirmó que estaba dentro de esa camioneta cuando el hombre hizo los disparos. “Después él se paró frente a la camioneta e hizo otro disparo, que considero fue hacia mi integridad. En ese momento pasó la Policía y lo detuvo. Fue un acto de intolerancia”, añadió.

Antes de que se lo llevaran esposado, el hombre se pronunció sobre este acto de intolerancia. Su versión difirió de la del agente de tránsito, ya que dijo que los disparos no fueron contra la camioneta, sino al aire y hacia el piso. “Estaba ofuscado, disparé al aire y al piso, ¿qué tiene eso de malo? No estoy atentando contra la vida de otra persona. No me parece justificable, pero quería descargar mi rabia”, expuso. Además, aceptó saber que no contaba con los permisos para transitar en dicha jornada y trató de defenderse exponiendo que debía asistir a trabajar.

Por lo acontecido, se pronunció el coronel Nelson Zabala Joya, comandante operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali: “En cumplimiento del decreto 625 en la jornada de movilidad sostenible en Cali, se llevaron a cabo los controles a través de la Secretaría de Tránsito Municipal y de la Policía Nacional; bajo esta normatividad se capturó a una persona que agredió verbalmente a los funcionarios de Movilidad, asimismo se le incautó un arma traumática por realizar disparos hacia diferentes sentidos”, señaló el coronel.

Este hombre es objeto de la aplicación de la Ley 1801 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, por lo que está siendo judicializado ante la autoridad competente por violencia contra servidor público, un delito que estipula la ley penal y desde luego debe ser responsable por este comportamiento.

“Invitamos a la comunidad a tener más tolerancia frente a la aplicación de las normas en desarrollo de los planes que se requieren para el cumplimiento de las mismas”, concluyó Zabala Joya.

Cabe recordar que, durante la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Cali, hubo cinco accidentes de tránsito, cuatro de ellos ocurridos después de las 7:00 a. m.; tres de esos eventos solo dejó daños materiales; en otros dos se presentaron personas lesionadas. “Esto es una reducción bastante considerable en materia de siniestralidad comparativo con un día normal de circulación. En materia operativa tuvimos 248 vehículos que han fueron notificados, 72 de estos por no acatar las disposiciones del decreto vigente para la jornada del Día sin Carro y sin Moto”, señaló Vallejo.

El resto de notificaciones se presentaron por distintas contravenciones al Código de Tránsito, principalmente por no respetar semáforos en rojo. Adicional a eso, hubo 55 vehículos inmovilizados.