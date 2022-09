Sicarios en moto asesinaron a un hombre que iba en un taxi en Cali

En las últimas horas se registró un hecho sicarial en la ciudad de Cali. Información preliminar indica que sicarios que se movilizaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones al pasajero de un taxi, quien por la gravedad de las heridas falleció en el lugar de los hechos.

De otro lado, el conductor fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, muy cerca de donde ocurrió el acto violento, en el barrio Villanueva (comuna 12) de Cali. Las autoridades indicaron que al pasajero le habían dado libertad el día de hoy, puesto que estaba recluido en el centro carcelario, ubicado en ese sector.

Al respecto, el coronel Nelson Zabala Joya, comandante operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, dijo: “El día de hoy en el barrio Villanueva de Santiago de Cali, dos hombres a bordo de una motocicleta atentaron contra la integridad de una persona que acababa de salir de la cárcel Villanueva; esa persona iba a bordo de un taxi. Recibió varios impactos por arma de fuego y posteriormente falleció”, señaló.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali inició la verificación e inspección del lugar donde ocurrieron los hechos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar las diligencias “que permitan la judicialización y captura de estos delincuentes”, aseguró Zabala.

De otro lado, ciudadanos presenciaron una terrible escena de anarquía al interior de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) de la ciudad de Cali, cuando un hombre de contextura delgada, quien vestía camiseta blanca y pantaloneta gris, se robó un extintor del bus.

Lo más aterrador del caso es que el sujeto, quien además llevaba consigo un maletín color negro, sacó un cuchillo bastante largo para realizar la acción que quedó grabada en video, el cual empezó a circular rápidamente en redes sociales.

#ReporteEntérateCali Simplemente impresionante las situaciones de Cali. Esto fue grabado al interior de un bus del MIO. Adiós extintor 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/B0zJp286Ha — Entérate Cali (@EnterateCali) September 22, 2022

Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Y la gente solo grabándole; una patada voladora y le dan con el mismo extintor para que deje lo rata”. “Qué peligro, andaba con cuchillo y todo”. “Muchas gracias por el video, pero estas personas ya no copian de boleteadas en redes”. “Mientras tanto, el alcalde de Cali tomándose fotos en bicicleta”. “En esta ciudad no pasa nada. Cali está sin ley”. “Definitivamente Cali está cada día peor; la ciudad de las ratas”, comentaron algunos internautas.

Condenan a 18 años de prisión a entrenador que abusó de una niña

Un entrenador de baloncesto que aprovechaba su cercanía con una menor deportista durante los entrenamientos para abusarla sexualmente fue condenado a más de 18 años de prisión en las últimas horas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Elmer David Flórez Segura cometió los vejámenes durante al menos dos años, entre 2013 y 2015, y desde que la niña tenía 9 años hasta que tuvo 11 años.

El ente expuso que este entrenador infantil, quien impartía sus clases en el sur de la ciudad, tocaba de forma indebida a la menor, le tomaba fotos y videos desnuda con su teléfono celular, le mostraba material pornográfico y la accedía sexualmente.

“El hombre llevaba a la menor al baño del club deportivo donde funcionaba el equipo, a su casa en el barrio Departamental o a hoteles de la ciudad para cometer los abusos. Además, le ofrecía dinero para que le permitiera manipularla en sus partes íntimas”, explicó la Fiscalía.

Por estos actos repudiables a Flórez le imputaron en su momento los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, explotación sexual comercial en persona menor de 18 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El juez del caso lo sentenció finalmente a 18 años y seis meses de prisión y prohibió que se le otorgue cualquier tipo de beneficio. La Fiscalía puntualizó que durante las audiencias el hombre fue declarado persona ausente, razón por la que el togado dictó orden de captura en su contra para que responda por la condena.

También se conoció otro caso de abuso sexual en Restrepo, Valle del Cauca, donde un hombre fue capturado y enviado a la cárcel no solo por violar a una niña de 12 años, sino también por ofrecerle dinero para que no lo denunciara.

La investigación señala que los vejámenes ocurrieron el 10 de junio de este año. Ese día el sujeto le pidió a la niña, quien pese a su edad trabajaba vendiendo juegos de azar, que le hiciera un chance, para luego, con esa excusa, seguirla hasta un lugar solitario donde la habría abusado sexualmente. Después de cometer la violación, le ofreció 500.000 pesos para que no contara nada.