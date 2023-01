“Director de la Policía tendrá que explicar en la Fiscalía por qué suspende operativos contra cabecillas de organizaciones criminales como el Clan del Golfo”, fiscal

Un verdadero inventario de problemas jurídicos planteó el fiscal general Francisco Barbosa en entrevista con Blu Radio. Al preguntarle por las solicitudes que elevó el Gobierno nacional, con el propósito de suspender las órdenes de captura en contra de cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el jefe del ente acusador fue tajante en su negativa al advertir que no pasará a la historia como el fiscal que “levantó órdenes de captura a criminales”.

El fiscal Barbosa tuvo conocimiento de unos decretos que suspenden operativos en contra de organizaciones criminales y en el marco del proyecto de ‘paz total’ del Gobierno Petro. Sorprendido advirtió que si la Fuerza Pública no adelanta los operativos y a partir de sus competencias jurisdiccionales, será el propio director de la Policía quien tendrá que explicar por qué tomó esas determinaciones.

“Un decreto no conversado con nosotros, ni nos informaron nada de esto y se plantea o se ordena la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en zonas de mayor sensibilidad y la pregunta es si esto es lo que está impactando en que no estemos siendo contundentes contra el narcotráfico”, dijo el fiscal.

Advirtió el jefe del ente acusador que el Gobierno y la justicia los Estados Unidos está muy atenta, y de hecho preocupada, por las condiciones y los beneficios que se estén ofreciendo a integrantes de estas organizaciones criminales que históricamente se dedicaron al narcotráfico y que a partir de las determinaciones dejarían de ser perseguidos por el Estado.

La organización armada ilegal declaró como “objetivos militares” a los alcaldes de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, y al de Yondó, Fabián Antonio Echavarría. - Foto: AlCarajo.org/ Twitter/@AlCarajoOrg/Captura de video

Aseguró que, de acuerdo con información de la dirección antinarcóticos de la Fiscalía, es que aumentaron los cultivos y disminuyeron los operativos contra estas organizaciones criminales. Sumado a esto, las masacres y los asesinatos de líderes sociales, que dejan las primeras semanas de enero como las más violentas de los últimos tres años. Crímenes a cargo del ELN y el Clan del Golfo, justamente quienes se quieren subir al bus de la ‘paz total’.

“En 2022 se decomisaron 1.300 toneladas de coca y se destruyeron 3.174 laboratorios; hoy, y entre el primero de enero y el 18, se han decomisado 0,2 toneladas y se han destruido tres laboratorios. Si hacemos un promedio ponderado, podemos decir que vamos a pasar al final del año a la destrucción de 200 laboratorios, una disminución muy fuerte”, dijo el fiscal Barbosa.

Para el fiscal es muy importante dejar en claro que él es el jefe de la policía judicial en el país y solo él tendría la posibilidad de suspender las órdenes de captura en contra de los cabecillas de organizaciones criminales y dejó en claro en SEMANA que “no es no”, al responderle al Gobierno frente a estas solicitudes.

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que las denuncias sobre abuso sexual en Guaviare, que comprometen, supuestamente, a un militar estadounidense, son falsas. - Foto: César Flechas - Semana

“Qué me preocupa, que esto ha bajado y han aumentado las masacres en las poblaciones y al mismo tiempo hay suspensión de operaciones militares y policiales frente a miembros de algunas organizaciones criminales y por eso yo llamé la atención y dije algo que me parece muy importante. Les dije a los comandantes de las fuerzas: no se les olvide que ustedes tienen que cumplir la Constitución”, advirtió el fiscal general.

Fiscal General de la Nacion Francisco Barbosa Delgado - Foto: Andrés Sandoval / Prensa Fiscal

En la entrevista, Barbosa reiteró lo que previamente dijo respecto de la obligación que tienen los comandantes tanto de la Policía como del Ejército, de adelantar los operativos en diferentes zonas del país y cómo, de abandonar algunos territorios, podrían ser investigados por el delito de prevaricato y un fiscal delegado ante la Corte los llamaría a diligencia de interrogatorio con abogado.