Disidencias se comprometieron a desescalar el conflicto en Putumayo, según Danilo Rueda, comisionado de Paz

Los enfrentamientos en el departamento del Putumayo colmaron la paciencia del comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien lanzó un ultimátum a las disidencias porque, según él, no se puede estar hablando de paz y cometiendo estos hechos delincuenciales.

Desde Caracas (Venezuela), donde se adelanta la negociación con el ELN, el funcionario dijo que el diálogo tenía un límite y todos los grupos delincuenciales interesados en la paz debían dar gestos de confianza para avanzar en los acercamientos.

Por esa razón, reiteró que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene toda la disposición de lograr la ‘paz total’, pero que eso no significa que tolerará todo lo que hagan esos grupos ilegales.

“Con 10 grupos seguimos avanzando en acercamientos con base en la exigencia de respeto a la vida, no desaparecer, no asesinar, no torturar, evitar confrontaciones con otros grupos armados y la fuera pública que generen letalidad. En algunos casos hay unos acuerdos de respeto a los bosques y las aguas”, dijo Rueda.

Reveló que, después del ultimátum que lanzó, ya recibió respuesta de estos grupos y que el Ejecutivo verificará el cumplimiento de los compromisos pactados.

“Ya se están dando esos acuerdos y hacen parte de los acercamientos que estamos haciendo. Es claramente para los que tuvieron que ver con el Putumayo y están reaccionando a ese llamado. Ya hay respuesta de los grupos participaron en esta masacre. Estamos en desarrollo de esos temas”, dijo.

El comisionado de Paz indicó que se está trabajando con la finalidad de cambiar lo que ocurrió en el departamento de Putumayo y que se implementarán más medidas para lograr acercamientos con todos los grupos ilegales.

Gustavo Petro, presidente de la República, desde Barrancabermeja (Santander), rompió el silencio e hizo referencia de manera directa a la masacre que se registró en Putumayo, al señalar que ese tipo de violencia que derrama sangre evidencia que algunos “se matan entre sí como si fueran desechables”.

En su declaración, el mandatario colombiano reveló las primeras hipótesis que se manejan sobre la masacre en la que, según versiones de las autoridades, murieron 23 personas en enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“Mire lo que vimos en Putumayo, ¿ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre las disidencias que dicen ser de las antiguas Farc, masacrándose de manera dantesca”, sostuvo Petro.

Y agregó en su discurso: “Que los combatientes son mercenarios, el cual implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no puede salir sino de la economía ilegal; la economía ilegal se vuelve la base real de esas agrupaciones, para comprar armas y seres humanos”.

“Que se matan entre sí como si fueran desechables, ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta y eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil y más complejo que también tenemos que entrar a solucionar”, subrayó el jefe de Estado desde Barrancabermeja.

Diálogos con ELN

Sobre las conversaciones que están avanzando en Venezuela, Rueda dijo que las partes están trabajando fuertemente para avanzar en la mesa de diálogo y que “ya estamos concretados asuntos fundamentales que están contemplados en la agenda. Estamos trabajando y se informará oportunamente. En la delegación hay diversidad de expresiones y esto hace que sea una mesa diferente”.

Así mismo, reveló que se están definiendo mecanismos de participación ciudadana que se activarán en la mesa de diálogo para que quienes quieran estar en las conversaciones puedan participar sin problema alguno: “Todos los ciudadanos organizaciones pueden participar y se habilitarán mecanismos precisos para esa participación”.

Sobre las críticas que ha hecho Antonio García, máximo comandante del ELN, a la denominada ‘paz total’ y al cese al fuego multilateral, Rueda dijo que justamente la instalación de la mesa servirá para aclarar todas las dudas del guerrillero y de todos los colombianos. “Es parte de las opiniones que hay que escuchar, escuchamos a Antonio García como a los ciudadanos y eso es bueno para la mesa”, aseguró.

Se espera que este viernes se dé a conocer el primer comunicado conjunto, en el que se expondrán los avances de la mesa en materia de alivios humanitarios.