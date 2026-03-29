Disidente de las Farc fue enviado a la cárcel por el crimen del personero de Cumbitara, Nariño

Un año y tres meses después del secuestro y posterior asesinato del personero del municipio de Cumbitara, Nariño, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, el caso dio un importante avance.

Tras asesinato de personero en Nariño, se destapa preocupante panorama: más 110 funcionarios han sido amenazados este año

En las últimas horas, fue judicializado Pedro Cristian Goyes Arteaga, presunto integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

La Fiscalía General lo señaló de tener una participación directa en el secuestro y posterior homicidio del personero, en hechos registrados el 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras, corregimiento de Sidón, en Cumbitara.

El personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Foto: Foto tomada de X: @Indepaz

La investigación indicó que el funcionario se reunía en un inmueble con habitantes del municipio desplazados por las confrontaciones entre grupos ilegales.

En medio del citado encuentro aparecieron varios hombres armados que ingresaron al recinto, intimidaron al personero y se lo llevaron en un vehículo.

En @DefensoriaCol recibimos la noticia del homicidio del personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Rosero, quien había sido secuestrado en horas de la tarde. En este momento nos encontramos verificando las circunstancias específicas del hecho.

Repudio absoluto de este homicidio, así… — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 6, 2024

Pocas horas después, el cuerpo del funcionario fue encontrado en el sector Puente Rojo, corregimiento El Ejido.

Esto, justo en el momento en el que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaban la diligencia de inspección al cadáver, con apoyo de unidades de la Sijín de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por una estructura de las disidencias de las Farc.

En la acción, un soldado profesional resultó herido.

Alias el Flaco Carvajal dejó explosivos junto al cadáver del personero de Cumbitara, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, para impedir la labor judicial de las autoridades. Foto: Policía Nacional

Las labores investigativas permitieron concluir que Goyes Arteaga habría participado en el secuestro y asesinato del personero, y en la emboscada a la comitiva oficial.

Según detalló un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) existen diferentes elementos materiales probatorios que permiten establecer la participación y responsabilidad del disidente en estos hechos.

Por esto, le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, secuestro, violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Tras la pregunta del juez, el procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.