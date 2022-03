“Doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas”: Álvaro Uribe

La polémica por el escrutinio a cargo de la Registraduría ha dejado dudas en todos los sectores. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha pedido que se abran las urnas y se vuelva a realizar ese proceso para verificar realmente con cuántos votos cuenta cada partido, ante el crecimiento -para muchos cuestionado- del Pacto Histórico, que resultó siendo el principal beneficiado luego del escrutinio.

El exmandatario ha publicado una serie de trinos en los últimos días en los que demostraría que en varios formularios E-14 que ha revisado se han encontrado tachones o inconsistencias que afectarían al Centro Democrático y favorecerían al Pacto Histórico.

“En Madrid, votos por el Centro Democrático que no aparecen”, dijo el expresidente con la foto de un formulario en el que se ve que no hubo ningún voto por el partido en una de las mesas de ese consulado, pero además que se dejó el tarjetón en blanco.

En Madrid, votos por el Centro Democrático que no aparecen pic.twitter.com/Gfw1kQutgL — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 21, 2022

En medio del proceso electoral, cuando los colombianos en el exterior se podían acercar a las urnas, varios evidenciaron irregularidades en Madrid. Decían que no se les estaba entregando la consulta del Equipo por Colombia sino la del Pacto Histórico.

En otro de los formularios que ha compartido el expresidente, los votos no cuadran, como habría sucedido en una mesa de Orlando, Florida (EE.UU.).

En la foto del formulario se detalla que en el caso de los votos por el partido se registraron 168, mientras que por los candidatos hay 144, sin embargo, en el total de votos por la colectividad y los aspirantes se registran solo 140, cuando la suma da 312 sufragios.

De Orlando, Florida, la suma no cuadra pic.twitter.com/WqlaE34RMF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 21, 2022

Por otro lado, el expresidente denuncia que en algunos formularios se evidencia cómo algunos tachones o enmendaduras beneficiarían al Pacto, directamente a Gustavo Petro. En esa votación se ven unos guiones que serían acomodados en favor del candidato para que parezca un 3 y así aumentar la cifra.

El escrutinio y todo el proceso electoral ha generado dudas en todos los sectores.

Inicialmente el Pacto Histórico fue quien presentó las denuncias y pidió recontar los votos, sin embargo, desde ese sector ya no están de acuerdo con volver a revisar las mesas, argumentando que se perdió la cadena de custodia, es decir la vigilancia de los votos, a pesar de que esos sufragios siguen estando vigilados y en el lugar donde estuvieron toda la semana.

El expresidente Uribe ha cuestionado que el Pacto Histórico haya sido el único beneficiado luego de ese escrutinio. Cuestiona que ahora que se evidencian fallas para otros sectores y se pide un proceso similar, ellos no estén de acuerdo.

“¡Cómo así que con 500.000 votos que no aparecían en el conteo inicial no podemos pedir reconteo! Una cosa es reconocer que el partido retrocedió, aceptar la afectación de mi reputación, reconocer lo que ha faltado al Gobierno, y; otra cosa es pedir el reconteo en bien de la democracia”, señaló el expresidente.

Cuestionó que por parte del petrismo haya un temor al reconteo de los votos y se revise realmente cuál fue la votación de cada partido.

“Doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras”, señaló el expresidente.

Quienes no están de acuerdo con volver a contar las urnas dicen que no hay sustento jurídico para volver a hacer el conteo y que ese material ya ha sido manipulado y perdido de vista. Sin embargo, el registrador Alexánder Vega y otros sectores han anunciado que a través de una mesa de garantías electorales se solicitará que se vuelva a hacer ese proceso con el fin de que no quede un manto de dudas sobre estas elecciones.