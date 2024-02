Dos sargentos condenados por los desaparecidos del Palacio de Justicia fueron expulsados por completo de la JEP

Por no realizar ningún aporte a la verdad ni dar detalles novedosos sobre lo ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la expulsión de los sargentos en retiro Bernardo Garzón Garzón y Gustavo Arévalo Moreno, procesados por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

“La absolución en primera instancia a favor de Arévalo Moreno o la supuesta situación administrativa de las vacaciones del señor Garzón Garzón, no impedían que los interesados ofrezcan relatos detallados y pormenorizados de los sucesos vinculados a la retoma militar del Palacio de Justicia, bien sea porque hayan participado directamente en ellos, como en el caso de Arévalo Moreno, o porque tuvieron conocimiento, en ejercicio de actividades de inteligencia y contrainteligencia”, aclaró el fallo.

Las versiones del sargento Garzón

El sargento, que fue capturado el 30 de enero de 2014, se presentó esta semana ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para presentar su sometimiento. Sin embargo, durante toda su intervención, negó haber estado en el lugar, alegando que se enteró de todo cuando volvió de vacaciones. “No conozco absolutamente nada, no puedo aceptar absolutamente nada respecto al Palacio de Justicia”.

Presidente Gustavo Petro sorprende con versión sobre ataque a la Corte Suprema: “No hubo magistrados heridos y no hubo secuestro”

Contexto: Presidente Gustavo Petro sorprende con versión sobre ataque a la Corte Suprema: “No hubo magistrados heridos y no hubo secuestro”

“El señor Garzón Garzón describió el vehículo en el que fue sacada del Palacio de Justicia Irma Franco Pineda, vehículo que coincide con el personal de vigilancia de la Casa del Florero. No se trata de una invención o imaginación de Garzón, sino que son hechos revelados y corroborados. Describió en el 91 y 94 los vehículos usados por el Coici para la ejecución del crimen”, detalló el abogado Jorge Molano.

Tras la demostración de estas contradicciones y variedad en su discurso, el sargento reconoció que había mentido. “Todo lo que usted ha dicho tienen toda la razón del mundo, yo voy a enumerar un caso que no debía decirlo, pero yo le prometí a mi niño que ustedes vieron por la televisión en los Estados Unidos pidiendo una visa humanitaria, he sufrido en carne propia porque era mi vida”.

“Yo con el perdón de ustedes voy a corregir acá, en este escenario, de una vez por todas, el único conocimiento que yo tengo del Palacio de Justicia es lo que figura en la declaración que di. Sin absolutamente nada más, pero todo lo anterior, que estuve en vacaciones y que nunca me llamaron, es la realidad. Todo lo que conocí fue después de haberme presentado de vacaciones, nunca supe absolutamente nada más”, aclaró.

En su intervención final, le pidió a la JEP medidas de protección para salvaguardar su vida e integridad. “Esta es mi cabeza, le pido a ustedes la seguridad que pueda necesitar porque sé que corro peligro, pero es lo único que conozco del Palacio de Justicia y de ahí en adelante me pueden dar pena de muerte, mil años de cárcel, no estuve, porque no conocí, sé lo que está plasmado en esta declaración”.