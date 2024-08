Dueño de veterinaria denuncia aterradora amenaza que le hizo médica, vecina de su clínica: “dejaré caer alimentos con veneno”

De igual manera, la mujer argumenta que al trabajar en un cargo donde vidas humanas dependen de ella y su labor , hará lo que sea necesario para no entorpecer la misma.

“ Yo he intentado instaurar comunicación para solucionar este problema, para mitigar el ruido hemos intentado insonorizar todas las áreas de nosotros . Pero, pues en la parte del patio se nos hace demasiado difícil, por lo que algunos pacientes son de guardería también, entonces repetitivamente esta persona nos ha puesto un derecho de petición”, explicó.

“Nos damos cuenta del contenido que tiene. Intentamos dejar pasar, y ahí vamos por la parte legal, con la Policía, una demanda penal hacia la persona, cuando ya lo que dijo bueno, está haciendo y empieza a botar pedazos de comida, el domingo bota uno, un pedazo de tocino y hoy en la madrugada nos cae una parte de chocolatina, una chocolatina la cual también, pues nos genera un poco de preocupación, no solo por el veneno, sino también por lo que está haciendo”, puntualizó.

Yo soy médica, y ejerzo por turnos cruzados de día y de noche, y los ladridos de los perritos me están afectando, y he cometido un par de errores en mi trabajo derivados de no poder descansar durante el día EN MI CASA. Estoy hablando de vidas en mis manos.