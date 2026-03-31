Duro testimonio de dueña de hotel gravemente afectada por inundaciones en Melgar: “Pérdida total de $400 millones”

Es compleja la situación que se vive en el municipio de Melgar, en el departamento del Tolima, por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas y que han desatado inundaciones.

Melgar, Tolima, bajo el agua en Semana Santa: carros flotan tras graves inundaciones

A través de redes sociales se conocieron videos e imágenes de cómo quedó todo: calles anegadas, vehículos parcialmente sumergidos y afectaciones en zonas turísticas. Por lo mismo, son varias las personas que han sufrido las consecuencias del agua.

Una de las historias más duras es la de Valentina Jiménez, quien es dueña junto a su familia de un hotel que, lamentablemente, resultó muy afectado. En diálogo con la emisora Caracol Radio, la mujer contó la pesadilla que están viviendo.

“Está en pérdida total el hotel en estos momentos. Nosotros esperábamos mucho este fin de semana, ya que es Semana Santa. Teníamos varias reservas, pero tocó cancelar todo y devolver absolutamente todas las reservas“, dijo.

Melgar, Tolima, bajo el agua en Semana Santa tras el desbordamiento de la quebrada La Melgara, con carros afectados por las inundaciones. Foto: Composición Semana/ X @minuto60com/X @EcosdelCombeima

Por cuenta de las lluvias y el lodo, el sitio quedó por el momento prácticamente inutilizable. De hecho, el cuerpo de bomberos de esta zona les ha ayudado a limpiar los estragos que se originaron.

La situación es tan grave, según relató, que tienen una pérdida total de los motores de las piscinas, las camas, los colchones, los motores de las neveras y carros de huéspedes.

Cafam se pronuncia tras inundaciones en Melgar: estado del complejo y servicios disponibles

“En estos momentos es difícil porque toca desocupar todas las piscinas, hacerles aseo y mandar los motores a arreglar. La pérdida total en estos momentos es de unos 400 millones de pesos”, señaló.

Pese al difícil panorama que tienen, Jiménez no pierde la esperanza de que poco a poco las cosas mejoren y se puedan reponer. No obstante, será muy complejo intentar atender a los visitantes que tenían destinado llegar al hotel para disfrutar de unos días de descanso durante Semana Santa.

Personal del Ejército Nacional, Bomberos Voluntarios, uniformados de la Policía, la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía, además de los mismos habitantes del municipio, trabajan en conjunto para limpiar las calles, quitar el lodo y el agua, y poder volver a la normalidad.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es intentar arreglar los sitios antes del miércoles, día en el que inicia la llegada masiva de viajeros para Semana Santa.