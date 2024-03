Eduardo Merlano, el recordado senador de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia

Merlano les entregó los respectivos documentos de la camioneta blindada , pero no hizo caso a la petición para entregar su licencia de conducción, por lo cual se le impuso un comparendo. También se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, argumentando en más de una oportunidad que él era un Senador y que 50 mil personas habían votado por él.

“Yo soy senador de la República tienes que tener respeto (...) Mire, colaboración, por eso llamemos al coronel de la Policía. ¿Cómo me va a tratar usted así?”, le señalaba el senador del partido de La U a los policías mientras intentaba subirse, como fuera lugar, a su vehículo en el que otras personas insultaban a los agentes.

Los policías de tránsito, cumpliendo con su deber, le manifestaban que no podía hacerlo, puesto que tenía la licencia vencida y estaba en aparente estado de embriaguez. A lo que Merlano les respondía: “Yo soy senador de la República, 50 mil votos, 50 mil personas votaron por mí y ustedes me van a faltar el respeto. Se los digo de buena manera muchachos (en referencia a los agentes) o ustedes no conocen lo que es el sector público”.