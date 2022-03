Edward Rodríguez: “Ya se había advertido del pacto entre Óscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández”

Al congresista del Centro Democrático no le cayeron bien las declaraciones de Zuluaga en SEMANA, en las que no ahorró adjetivos para la campaña de Rodolfo Hernández.

Este miércoles, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le dijo a SEMANA que Rodolfo Hernández le parece una realidad política, “ha logrado en poco tiempo conseguir una intención de votos que se refleja en las encuestas y está hablando de un tema que a la ciudadanía le gusta, porque ha logrado meterse en ese tema de corrupción y política. Creo que en eso hay un sentimiento ciudadano. Tenemos afinidad en el sentido de que somos empresarios, él fue alcalde de su ciudad, yo fui alcalde de mi pueblo y me parece interesante la llegada de él a la contienda política, me parece que eso también le da dinámica. Me parece bien su participación”.

Ante la pregunta sobre si podría haber afinidades para un encuentro para la primera o segunda vuelta, Zuluaga respondió que “seguramente para una segunda vuelta. Reconozco unos hechos políticos de él que son positivos, que son favorables. Si el día de mañana él pasa a segunda vuelta y está compitiendo con Petro, pues encantado yo lo apoyaría”.

Esas afirmaciones no cayeron bien en el Centro Democrático. Y motivaron al congresista Edward Rodríguez a hablar sobre un supuesto pacto entre el candidato uribista y Rodolfo Hernández.

SEMANA: ¿cómo vio las declaraciones de Zuluaga en SEMANA?

EDWARD RODRÍGUEZ (E. R.): ya se había advertido del Pacto entre Rodolfo Hernández y Óscar Iván Zuluaga, lo que a uno le duele es que él no le haya consultado a uno, a mí Rodolfo me parece un buen tipo, y si yo pudiera también votaría encantado la consulta por la coalición del Equipo por Colombia, lo haría encantado por Federico Gutiérrez o Álex Char.

SEMANA: ¿cómo así un pacto entre Rodolfo Hernández y Óscar Iván Zuluaga?

E. R.: eso era lo que se decía, que Rodolfo Hernández había hecho un pacto con Óscar Iván, pues uno queda desconcertado con estas declaraciones del doctor Zuluaga.

SEMANA: ¿esa información del supuesto pacto entre Zuluaga y Hernández viene de buena fuente?

E. R.: no, yo tenía conocimiento que el doctor Zuluaga había hecho un pacto con Rodolfo Hernández, yo le pregunté y no me dijo nada. Hoy por las declaraciones que leo en SEMANA, me imagino que sí hay un presunto pacto.

SEMANA: ¿qué llamado le hace a Óscar Iván Zuluaga?

E. R.: yo lo invitaría a que no entregue las banderas tan fácil, que siga en la lucha, en la contienda y que no cometa más errores. Para mí fue un error craso que no participara en la consulta de la coalición de la experiencia. En las consultas presidenciales no puedo votar porque soy directivo del partido, pero si pudiera lo haría por Federico Gutiérrez. El 13 de marzo nuestro esfuerzo está encaminado a sacar a muchos senadores y cámaras para poder llegar fuertes y hacer una gran coalición donde primero esté Colombia.

SEMANA: por cierto, ¿qué han generado esas declaraciones de Zuluaga al interior del partido?

E. R.: esa declaración es una entrega a la campaña de Rodolfo Hernández. La invitación es que si lo va a hacer, hágalo de forma transparente y consultando a las bases y, por supuesto, al partido. Tampoco prohíba que la ciudadanía salga a votar la coalición. Gracias a Dios el presidente Uribe nos dio la razón y dejó en libertad a las bases para que voten por Federico Gutiérrez o cualquiera de los otros dos candidatos.