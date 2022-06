EE. UU. felicita a Colombia por sus elecciones presidenciales

El Gobierno de Estados Unidos felicitó este martes 31 de mayo a Colombia por la “integridad” de las elecciones presidenciales del domingo y se dijo confiado de que la segunda vuelta prevista en tres semanas tendrá igual desarrollo.

“Celebramos la democracia colombiana y felicitamos a los colombianos por su ejercicio entusiasta del derecho al voto”, escribió en Twitter Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas.

“Confiamos en que la segunda ronda se llevará a cabo con el mismo nivel de integridad”, agregó.

Gustavo Petro ganó el domingo la primera vuelta con 40,32 % de los votos, y se enfrentará el 19 de junio al empresario Rodolfo Hernández, un outsider que sorpresivamente quedó en segundo lugar con 28,5 %.

El Departamento de Estado estadounidense había manifestado hace una semana su confianza en las instituciones democráticas en Colombia previo a los comicios, en medio de tensiones en un país marcado por décadas de violencia política.

Amenazas de muerte, así como desconfianza en el sistema electoral y un repunte de la violencia en zonas remotas caldearon el ambiente en el tramo final de la campaña.

El martes, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aplaudió que la votación de la primera vuelta en Colombia se haya realizado en general en calma.

“La Misión celebra que en la mayor parte del territorio la jornada se haya desarrollado en forma pacífica y destaca el aumento en la participación electoral en relación con los comicios legislativos de marzo, así como respecto a las últimas dos elecciones presidenciales”, indicó en un comunicado.

Un 54,91 % de los colombianos habilitados para votar acudió a las urnas el domingo, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Rodolfo Hernández dijo que Petro le ofreció “de todo”, pero el candidato del Pacto Histórico lo desmintió

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los dos candidatos en contienda para la segunda vuelta, han empezado un cruce de acusaciones frontal. No pierden oportunidad para señalarse el uno al otro.

Hasta hace menos de 15 días, ambos candidatos se movían dentro de la cordialidad. Hernández llegó incluso a señalar que Petro lo hizo bien como alcalde de Bogotá y el candidato del Pacto Histórico veía con buenos ojos a quien hoy le puede arrebatar la llegada a la Casa de Nariño.

Según confirmó el exalcalde de Bucaramanga, en su momento Petro le ofreció “de todo” para que se uniera a él y confirmó que, dentro de esas ofertas, estaba la Vicepresidencia.

- Rodolfo Hernández, con 72 % de probabilidad de ganar la Presidencia, según mercado internacional de apuestas. -

“Me ofreció de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y creo que no se equivocó. ¿Qué tal él y yo aliados? Hubiésemos tenido 14 millones y medio de votos”, manifestó Hernández, en diálogo con Blu Radio.

Esta información fue desmentida minutos después por el propio Petro en esta misma emisora. Aseguró que hace tres años no habla con el exalcalde de Bucaramanga.

“Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde, la última vez, antes del covid, siendo él alcalde, en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, contó el senador de izquierda.

Y agregó que “no es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años”.

En todo caso, Hernández se mostró convencido de que fue él quien evitó el triunfó del Pacto Histórico en primera vuelta.

“Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste, si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya”, dijo.

Y volvió a insistir en que a todos los que quieran los recibe con los brazos abiertos, pero que bajo ninguna circunstancia va a cambiar su discurso.