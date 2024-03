El calvario de los esquemas de protección de la UNP; la vida de los beneficiarios está riesgo

Circular interna by dlandinezc on Scribd

Queja disciplinaria by dlandinezc on Scribd

Otro de los casos que llamó la atención es el del exconcejal de Saravena, Arauca (2024 - 2027) Yeimer Jefferson Díaz, quien tuvo que renunciar a su cargo por las constantes amenazas de grupos armados ilegales. “En septiembre del año pasado sufrí un atentado en plena campaña en Tame y hasta la fecha la UNP no me ha revaluado el caso. No cuento con las medidas necesarias para ser concejal”, según Díaz.

La UNP reconoce algunas “manzanas podridas”

“En algunos casos, no más de 15 contratistas, pensaron que esto no era una cuestión de salvar vidas, sino que era una asignación más, no fueron tan responsables (...) muchas veces las personas pensaron que la vinculación a la entidad era un paseo y cuando sé dieron cuenta de que se trata de salvar vidas, las cosas se les pone a otro precio. No se volvieron a contratar a esas personas porque lo importante es proteger la vida de los solicitantes de la ruta de protección”, advirtió la propia subdirectora de la entidad.