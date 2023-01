“¿El celular de quién?”: critican a la traductora de audiencia de John Poulos por varios errores

Un giro inesperado tomó la audiencia en contra de John Poulos, el ciudadano estadounidense procesado por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios.

El sujeto manifestó el viernes su petición ante la embajada de Estados Unidos de un acompañamiento y que le faciliten un nuevo abogado que lo represente ante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Fuentes cercanas indicaron que este cambio se realiza porque no quedó satisfecho con la gestión hecha por Martín Riascos, quien lo representó en la audiencia que se adelantó el pasado jueves y en la cual se legalizó su detención y los elementos materiales que le fueron incautados.

Cabe resaltar que desde el primer momento -enfatizó el juez-, se puso a disposición de Poulos la asistencia tanto de un traductor acreditado como de un abogado que lo asesorara: “Se le ha garantizado tener comunicacion privada con un defensor; así mismo, se le ha informado de la posibilidad que tenía de designar uno de su confianza y en lo que tiene que ver con el buen trato ha de señalarse previo acuerdo con lo expuesto por Mauricio Armando Ruiz Hurtado, esta persona no permitió su valoración médico legal”.

Sin embargo, la difícil traducción de la audiencia ha marcado especialmente el procedimiento, convirtiéndolo en lo que muchos usuarios en redes sociales que siguen el caso calificaron como una “retahíla en la que casi nadie hila más de cinco palabras seguidas”, esto por la necesidad de traducción simultánea y pública que se le hace al acusado.

Tenía lesiones en las muñecas, debido a lo apretadas que estaban las esposas. Incluso,tuvieron que intervenir varios agentes de la policía. - Foto: Cortesía Policía Nacional de Colombia

Incluso, a la intérprete, Martha Lucía Morales, le llamaron la atención durante la audiencia de legalización de captura y le llueven críticas después de que se le viera fumando en un momento determinado.

Ni yo me atreví a tanto en los diálogos de inglés que mandaban en el colegio.



Valentina trespalacios merece justicia. pic.twitter.com/pteIFcpSqk — Sebastian DF (@sebastiandf02) January 27, 2023

Sin embargo, lo que muchos en redes cuestionan es la capacidad de Morales para hacer su trabajo, pues la critican porque, al parecer, estuvo “dubitativa” sobre algunos términos y tendría ocasionales errores, pecando por exceso de sencillez al traducir.

La más reciente controversía se produjo justamente por una mala interpretación derivada del afán por darle ritmo a la diligencia.

La traductora bilingüe en la audiencia de Valentina trespalacios. Que vergüenza! pic.twitter.com/cM7DZWWiFu — Felipe Castro ✈️ (@felipekstr_) January 27, 2023

Morales traducía una intervención del abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, quien se refería primero a “uno de los hechos jurídicamente relevantes mencionados por el fiscal del caso”, pero sus siguientes palabras quedaron entrecortadas:

“Se establecía que se había ocultado el veinti… [incomprensible] enero”, se le alcanza a oír a Del Río.

Sin embargo, la traducción de ese segmento cortado fue inexacta, pues al parecer la funcionaria entendió “dinero”, en vez de “enero”, y no pidió aclaración:

“That they were hiding the part related to the money [que ellos estaban ocultando la parte relacionada con el dinero]”, dijo, y de inmediato tuvo que repetir, pues Poulos tampoco comprendía. “That they hide that [que lo ocultaron]”.

Poulos insiste en que su detención en el aeropuerto de Panamá fue ilegal puesto que no existía una orden de captura en su contra. - Foto: Cortesía de la Fiscalía

El abogado prosiguió sin darse cuenta del error: “El equipo celular de la víctima, Valentina Trespalacios”, alcanzó a decir, pero Morales lo interrumpió otra vez para tratar de aclarar lo anterior.

“Un momento por favor, señor abogado. What the attorney of the victims is talking about of the part where you said that they had your money and the cell phone… the money, the 7.000 dollars, and the cell phone [De lo que el abogado de las víctimas está hablando es de la parte en la que usted dijo que ellos tenían su dinero y el celular… el dinero, los 7.000 dólares, y el celular]… ¿el celular de quién?”, dijo, balbuceando un poco.

Por otro lado, Poulos insiste en que su detención en el aeropuerto de Panamá fue ilegal puesto que no existía una orden de captura en su contra. Igualmente, argumentó que se le vulneraron sus derechos procesales y su dignidad, puesto que a su llegada a Colombia lo esperaban centenares de policías y periodistas.

Martha Lucía Morales, le llamaron la atención durante la audiencia de legalización de captura después de que se le viera fumando en un momento determinado: - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @JosAntonioVerg9

Fue capturado en Panama

En la audiencia en la que se solicitó legalizar la captura el abogado defensor de Poulos sostuvo que teme por su integridad física en Colombia. Esto -según aseguró por medio de su defensor-debido a los malos tratos que ha recibido de manera constante y sistemática desde su llegada a Bogotá en la madrugada de este jueves 26 de enero, cuando fue recibido por un grupo de policías y periodistas en el aeropuerto militar de Catam, en el occidente de la capital de la República.

La defensa de Poulos fue más allá y aseguró que cuando se encontró por primera vez con su cliente vio que tenía lesiones en las muñecas, esto debido a lo apretadas que estaban las esposas. Incluso, enfatizó, tuvieron que intervenir varios agentes de la policía que lo custodiaban: “Prácticamente, casi toca cortarle algún grillete con algo adicional”.

En su extensa intervención citó que cuando llegó a Bogotá su cliente sufrió un ataque de pánico al ver todas las personas que lo esperaban para tomarle fotos y proceder a su detención. “Es un show mediático”. Esto lo ha afectado notablemente, a lo que se suma que no cuenta con sus medicamentos, anteojos y no ha podido comunicarse con sus padres, quienes actualmente viven en los Estados Unidos.

Debido a esto, se le solicitó al juez 59 de control de garantías de Bogotá que emita medidas para que esté protegido y en una celda aparte, puesto que hay conciencia que este es un proceso mediático y “los ojos del mundo” están puestos en la audiencia que se celebra en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.

La diligencia judicial se ha visto truncada en varias oportunidades debido a que todo lo que ocurre le debe ser traducido al procesado. Por esto, el juez ha tenido que realizar varios recesos para que se le explicara lo señalado por el fiscal del caso. Igualmente, para que presentara sus observaciones a lo mencionado durante la solicitud de legalidad de captura.