El discurso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar generó una ovación en Asobancaria y puso a pensar al país sobre el riesgo que hoy vive la Constitución

No suele ser este el escenario de los juristas, pero como recordó el magistrado, hay momentos en que la “técnica financiera, reclama también una reflexión constitucional y humanista”.

Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, dijo que las autoridades no están para llamar al odio ni a la división

“Esa Constitución no es un texto muerto ni un símbolo vacío: es la expresión viva de nuestra voluntad de convivir en paz y de someternos a las normas, por encima de cualquier interés particular, ambición política o capricho pasajero. Ella es el fundamento del Estado de derecho y la superación de la idea primitiva de que la fuerza es el único argumento válido. La historia nos enseña que las democracias no mueren de golpe, sino que se erosionan gradualmente cuando la sociedad acepta los atajos políticos como regla y cuando el respeto a las normas se subordina a la conveniencia del momento”, agregó.