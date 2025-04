El duro reclamo del procurador Gregorio Eljach contra su oficina de comunicaciones: “Lo considero un ataque a mi gestión”

“Solo hablamos del evento”

Cuando se le preguntó por ese concepto que envió a la Corte Constitucional, el procurador se limitó a responder: “Habíamos acordado que solo hablábamos del evento. Si es del evento con mucho gusto, luego hacemos algo específico. Me da pena, yo les advertí, no me colaboraron”. El procurador se limitó a hablar de la autonomía de los jueces, pero no recordó la autonomía de los periodistas.