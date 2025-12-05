El expresidente Álvaro Uribe aceptó las disculpas de Salvatore Mancuso por señalamientos injuriosos

“De manera franca, respetuosa y sin ambigüedad, presento disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez”, fue lo que redactó el exparamilitar, condenado y extraditado por narcotráfico, Salvatore Mancuso, para excusarse con el expresidente Álvaro Uribe por hacer señalamientos en su contra y relacionarlo con crímenes en el departamento de Antioquia.

La Fiscalía abrió una investigación luego de que el exparamilitar hiciera distintos señalamientos contra el expresidente que no pudo soportar, luego de una denuncia por injuria y calumnia en su contra; es decir, Mancuso utilizó mentiras para atacar al exmandatario, y no pudo probar que lo señalado era cierto.

Salvatore Mancuso pedirá perdón al expresidente Álvaro Uribe. El exjefe paramilitar busca conciliar con el exmandatario luego de hacer graves afirmaciones en su contra. Resumen de noticias en el ‘Clic de SEMANA’. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/aIW9j37ndT — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2025

A través de su abogado, el ahora gestor de paz le manifestó a la Fiscalía que tenía la intención de conciliar con el expresidente Álvaro Uribe porque no tenía cómo demostrar que sus señalamientos eran reales. Fue así como redactó lo que sería un documento para pedir perdón al exmandatario.

“De manera franca, respetuosa y sin ambigüedad, presento disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez si alguno de los apartes de mi comunicado o declaraciones le produjo malestar, incomodidad personal o considera afectado su buen nombre. Con este escrito, reconozco que, como postulado compareciente ante los mecanismos de justicia transicional, mi palabra tiene un alcance público”, señaló Mancuso en la propuesta de conciliación.

El proyecto de excusa que presentó Salvatore Mancuso a través de su defensa fue aprobado por el expresidente Uribe en el propósito de exigir que en adelante no se hagan señalamientos en su contra sin la evidencia o la prueba que lo confirmen. Además, que quede en los registros la verdad de sus actuaciones.

Con la propuesta de perdón de parte de Salvatore Mancuso y la aceptación del expresidente Uribe, la Fiscalía tomó la determinación de archivar la investigación que se abrió por injuria y calumnia. El condenado gestor de paz redactó las disculpas que SEMANA hace públicas y donde reconoce que no le “consta” lo que con tanta contundencia dijo en una diligencia de la Justicia Especial de Paz (JEP).

“En consecuencia, manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio del Roble”, dijo Mancuso en su propuesta de conciliación.

El presidente Gustavo Petro nombró gestor de paz al exparamilitar Salvatore Mancuso. | Foto: :Presidencia