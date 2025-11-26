Demandan la resolución del Gobierno Petro nombrando a Salvatore Mancuso gestor de paz

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda que interpuso Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz, contra la resolución que nombró a Salvatore Mancuso, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, como gestor de paz.

La decisión del alto tribunal fue “admitir la demanda de nulidad presentada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la Resolución núm. 244 de 14 de agosto de 2023″.

El estudiante de derecho Ortiz presentó una demanda contra la resolución expedida por el presidente Gustavo Petro, que ahora será analizada por los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado.