Confidencial

Demandan la resolución del Gobierno Petro nombrando a Salvatore Mancuso gestor de paz

El Consejo de Estado admitió el recurso contra el acto que designó en ese cargo al excomandante de las AUC.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 10:30 p. m.
Salvatore Mancuso Exjefe paramilitar
Salvatore Mancuso Exjefe paramilitar | Foto: afp

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda que interpuso Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz, contra la resolución que nombró a Salvatore Mancuso, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, como gestor de paz.

La decisión del alto tribunal fue “admitir la demanda de nulidad presentada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la Resolución núm. 244 de 14 de agosto de 2023″.

El estudiante de derecho Ortiz presentó una demanda contra la resolución expedida por el presidente Gustavo Petro, que ahora será analizada por los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Mancuso ahora deberá aportar las pruebas para defenderse en este proceso y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también intervendrá en esta demanda que tiene en juego el nombramiento de gestor de paz de uno de los cabecillas más temidos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.

Salvatore MancusoGustavo Petrogestor de pazMinisterio de Justicia

