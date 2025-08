El expresidente Álvaro Uribe advierte que los “pagos a testigos” los hizo el abogado Diego Cadena “autónomamente”, sin su consentimiento

“Esos pagos los hizo él autónomamente… sobre los cuales nada me dijo el doctor Cadena”, señaló el expresidente Álvaro Uribe en su recurso de apelación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/b8rVuJp6oz

Insistió en que los argumentos expuestos en la sentencia no son suficientes para condenarlo, pues los testigos han reiterado que no tienen conocimiento de dónde salió el dinero que se entregó o que las órdenes las hubiese dado el expresidente, sin embargo, la interpretación de la juez se basó en su responsabilidad.

“No hay razón jurídica para que me condenen sobre el argumento de que yo habría autorizado pagos al doctor Cadena a testigos, esos pagos lo hizo él, autónomamente, electrónicos y con trazabilidad, ahora nos vamos a referir a los supuestos pagos en efectivo, sobre los cuales nada me dijo el doctor Cadena, sobre los cuales no tuve información, ni posterior”, señaló el expresidente.