El falso título de maestría por el que fue llevado a juicio al exviceministro de la Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez

La quinta fue la vencida. Este miércoles fue acusado formalmente el exviceministro de la Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por haber presentado un título falso de maestría para ser designado en dicho cargo en el Ministerio de la Cultura.

SEMANA reveló el documento clave en contra de Zabala Ramírez, quien cayó por un insólito error de tipeo en el título de maestría que anexó en su hoja de vida, para llegar al alto cargo dentro del Gobierno Petro. En una audiencia que no duró más de 20 minutos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.

La Fiscalía acusó al exviceministro de Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por falsificar sus títulos de posgrado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FC1Ah6taev — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2025

La prueba clave en su acusación es el certificado que expidió la Universidad Externado de Colombia, en el que indicó, claramente, que pese a que Zabala Ramírez sí había cursado la maestría en Gerencia para el Desarrollo, no había presentado su tesis, hecho por el cual estaba en proceso de grado.

Esta información contrasta con el diploma que anexó a su hoja de vida Zabala Ramírez ante el Departamento de Función Pública. Por medio de su defensa, Zabala Ramírez, quien tuvo que presentar su carta de renuncia tras la apertura de la indagación preliminar por esta falsificación, aseguró que no fue él quien anexó ese documento a su hoja de vida.

Tras hacer una revisión, SEMANA constató que tanto el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), eliminaron cualquier evidencia sobre el nombramiento de Zabala Ramírez como viceministro.

Igualmente, fueron eliminados de la página de la Función Pública todos los registros de su hoja de vida, pese a todos los cargos públicos que ha asumido.

Zabala, quien se ha destacado como músico y gestor cultural, ha tenido varios contratos en la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Filarmónica, la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura.