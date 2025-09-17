Suscribirse

El falso título de maestría por el que fue llevado a juicio al exviceministro de la Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez

SEMANA reveló los documentos falsificados que tienen en líos judiciales al exviceministro. Un insólito error de redacción lo hizo caer.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 9:21 p. m.
Exviceministro de la Creatividad Clímaco Esteban Zabala Ramírez
Exviceministro de la Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez | Foto: Presidencia

La quinta fue la vencida. Este miércoles fue acusado formalmente el exviceministro de la Creatividad, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por haber presentado un título falso de maestría para ser designado en dicho cargo en el Ministerio de la Cultura.

SEMANA reveló el documento clave en contra de Zabala Ramírez, quien cayó por un insólito error de tipeo en el título de maestría que anexó en su hoja de vida, para llegar al alto cargo dentro del Gobierno Petro. En una audiencia que no duró más de 20 minutos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.

La prueba clave en su acusación es el certificado que expidió la Universidad Externado de Colombia, en el que indicó, claramente, que pese a que Zabala Ramírez sí había cursado la maestría en Gerencia para el Desarrollo, no había presentado su tesis, hecho por el cual estaba en proceso de grado.

Esta información contrasta con el diploma que anexó a su hoja de vida Zabala Ramírez ante el Departamento de Función Pública. Por medio de su defensa, Zabala Ramírez, quien tuvo que presentar su carta de renuncia tras la apertura de la indagación preliminar por esta falsificación, aseguró que no fue él quien anexó ese documento a su hoja de vida.

Contexto: Esta es la acusación de la Fiscalía contra el exviceministro Clímaco Esteban Zabala por falsificar su título de maestría. Cayó por un error de ortografía en el diploma

Tras hacer una revisión, SEMANA constató que tanto el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), eliminaron cualquier evidencia sobre el nombramiento de Zabala Ramírez como viceministro.

Igualmente, fueron eliminados de la página de la Función Pública todos los registros de su hoja de vida, pese a todos los cargos públicos que ha asumido.

Clímaco Esteban Zabala, viceministro de Cultura
Clímaco Esteban Zabala, exviceministro de Cultura. | Foto: Ministerio de Cultura - Twitter @mincultura

Zabala, quien se ha destacado como músico y gestor cultural, ha tenido varios contratos en la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Filarmónica, la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General adelanta una investigación disciplinaria al exviceministro. Actualmente, se encuentra en recolección de pruebas documentales y testimoniales.

