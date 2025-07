Esta es la acusación de la Fiscalía contra el exviceministro Clímaco Esteban Zabala por falsificar su título de maestría. Cayó por un error de ortografía en el diploma

En el escrito de acusación conocido por SEMANA se cita la respuesta de la Universidad Externado. Advierte que, aunque Zabala sí aparecía inscrito en la maestría, cumpliendo la mayoría de sus materias, no se le había otorgado el título. Para la fecha de su posesión no había presentado su tesis, por lo que, por evidentes razones, no podía tener el título de magíster.