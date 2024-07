“El gobierno protege a los picaros”, mamá de sargento asesinado por las disidencias de las Farc en Valdivia; del crimen acusan a alias Firu

| Foto: Archivo Particular

La Fiscalía, Luz Adriana Camargo, dejó en libertad a alias Ramiro, uno de los temidos cabecillas de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia.

Además, aseguró que tras el vil asesinato de su hijo por parte de las disidencias de las Farc en Valdivia, ni el ministro de Defensa, Iván Velásquez; ni el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, la llamaron en dichos momentos tan difíciles. “Por ahí los únicos que me han llamado son los abogados, pero del resto no me han dicho”, señaló.