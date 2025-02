El inusual obstáculo que frena la llegada de las Fuerzas Militares a la ‘república’ del ELN en Chocó

Según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, el ELN y el Clan del Golfo están sobre el margen de este afluente en Sipí, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan : “La zona crítica no tiene presencia de la fuerza pública. Cuando se hace el reclamo de por qué no hay presencia, dicen: ‘Hay un tubo que no permite que suba el buque’”.

El tamaño de la patrullera

Un alto mando de las Fuerzas Militares explicó a SEMANA que son 25 kilómetros los que están descuidados y no hay manera de llegar: “Las lanchas pequeñas pueden cruzar el río San Juan, pero no pueden desarrollar operaciones porque no tienen autonomía. Siempre deben estar acompañadas de la patrullera, el barco grande, y no cabe”.