“El migrante tiene derechos”; Gustavo Petro defendió el éxodo humano en el Encuentro de Palenque

Gustavo Petro tuvo la oportunidad de hablar en el Encuentro de Palenque y dijo absolutamente de todo. En primer lugar, defendió el éxodo humano, haciendo énfasis en que a los migrantes no se les debe catalogar como delincuentes. Asimismo, indicó que es una gran oportunidad de construir un progreso en el sur del continente.

“Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, no puede ser victimizado a través de volver delito, el éxodo humano, porque es un derecho del ser humano y significa que si en el norte no se quieren recibir personas que no son como ellos, la mejor salida es construir progreso en el sur”, manifestó sin tapujos el mandatario colombiano.