“No sea tan ignorante” | Miguel Polo Polo se le va de frente y sin miedo a Gustavo Petro; esta es la razón

“@Petrogustavo dice que el progreso no son los ladrillos ni los edificios bonitos sino las universidades, y que en Barranquilla hay hambre. Señor Petro hambre hay en La Guajira donde acabaron de morir 55 niños menores de 5 años por hambre, sí por HAMBRE, y usted no ha hecho NADA para detenerlo. Las universidades son progreso, pero también los edificios, ¿o acaso la vivienda que adquiere la clase media no es un importante factor de progreso social? ¿Acaso tener buenas carreteras, autopistas y espacios públicos no generan más conectividad que potencializa a las empresas para generar más empleos? ¿Quiénes son los que construyen las carreteras y los edificios?”, dijo Polo Polo.