“El ministro de Justicia dice que nos escucha, pero que hacen lo que quieren”: arremetida del Fiscal por política antidrogas y “narcomico”

La puja entre el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, por el proyecto de humanización carcelaria y la política antidrogas, no da tregua, y pasó a los micrófonos donde han quedado planteadas diferencias irreconciliables. Barbosa no está de acuerdo con que estas propuestas se conviertan en un pasaporte de impunidad para peligrosos delincuentes, entre ellos, narcotraficantes.

Por eso, Barbosa le respondió al ministro de Justicia que la nueva política antidrogas será una decisión adoptada exclusivamente por el gobierno nacional, pues como él ya lo anunció, no contará con su respaldo.

“Esa es la noción democrática del ministro de Justicia, dice que nos escucha, pero que hacen lo que quieren. A mí me parece que está muy bien, yo no tengo ningún inconveniente en que adopten la política que ellos quieran, nosotros lo que hacemos es presentar unas discusiones”, dijo el fiscal Barbosa, quien agregó que “la democracia para mí no es la imposición”.