El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, buscaría desinvertir en ese conglomerado de medios por “fuertes pérdidas”, según reporta la prensa española

El medio digital retoma una declaración del empresario a El País, en diciembre de 2020: “Obviamente estamos perdiendo dinero. Debemos tener un coste medio de nuestra inversión por debajo de 1,50 euros por acción, y el título está por debajo de un euro. Es una pérdida grande. Además está el tiempo que he dedicado a la inversión. No pensaba que iba a costarme tanto tiempo la parte financiera. También he puesto mucho dinero personal. Me lo he creído mucho”.