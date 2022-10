El “prestamista de los políticos” fue enviado a la cárcel por golpear a su esposa embarazada en el vientre

En mayo de este mismo año la Fiscalía judicializó al empresario Luis Guillermo Gutiérrez, el llamado “prestamista de los políticos”, por los actos de violencia en contra de su esposa, quien, además, se encontraba en estado de embarazo.

En ese momento, el juez concluyó que con la casa por cárcel era suficiente, pero para otro juez era necesario una medida más drástica. Por eso lo enviaron a la cárcel.

Al resolver un recurso de apelación, interpuesto por la representación de víctimas en cabeza del abogado Darío Rendón, la jueza segunda penal del Circuito revocó la detención domiciliaria que afectó a Gutiérrez desde su primera judicialización y por el delito de violencia intrafamiliar. Para la juez es necesario aplicar el enfoque de género en los casos investigados y atendidos por los funcionarios de la rama judicial.

“Concordante con lo anterior, en reciente pronunciamiento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha decantado que, aplicar el enfoque de género para los casos en que la mujer resulta víctima, encarna un deber de los funcionarios judiciales, entre otras para evitar una revictimización”, dijo la juez al tomar la decisión.

En la imputación de cargos y la radicación del escrito de acusación en contra de Guillermo Gutiérrez, la Fiscalía explicó de qué forma el empresario sería responsable del delito de violencia intrafamiliar agravado. Advirtió que el llamado “prestamista de los políticos” atacó a su esposa propinándole varias patadas en el estómago, sin detenerse a pensar en el estado de embarazo de la víctima.

“Esa violencia psicológica y encontrándose en compañía de unos amigos reitera estos actos… una vez los amigos abandonaron el lugar, la víctima se ubicó frente a Luis Guillermo le hace el reclamo por las manifestaciones de desprecio que realizó hacia ella, generando por parte del señor Luis Guillermo, sin justificación una alguna, una amenaza diciéndole “que iba a sacar a patadas el bebé”, dijo la Fiscalía.

La víctima, en estado de embarazo, permaneció 25 días en un centro médico del norte de Bogotá y tras los análisis de Medicina Legal se confirmó una incapacidad física superior a los 15 días, con una advertencia: la esposa del empresario estaba en riesgo por cuenta de hechos de violencia intrafamiliar y era necesaria protección del Estado.

“Que con patadas, insultos, humillaciones que le haló el pelo, refiere que teme por su vida y por lo que pueda llegar a hacer el señor Luis Guillermo Gutiérrez. También advierte que las amenazas en contra de su esposo y de sus hijos, todavía es que este ya ha amenazado en diversas oportunidades a su familia, amenazas dirigidas a atentar contra la vida de ellos”, señaló la fiscal.

Para la jueza de segunda Instancia es oportuno tener en cuenta la solicitud y los argumentos expresados por la Fiscalía y la representación de víctimas en el sentido de ordenar una medida de aseguramiento en un centro de reclusión, por considerar que existen los elementos de prueba suficientes para mantenerlo privado de la libertad.

“Lo manifestado por la defensa en cuanto a que las pruebas ya fueron presentadas por la Fiscalía y, por tanto, no podría afectar el curso del proceso como argumento defensivo para no imponer la medida de aseguramiento. Lo cierto es que no le asiste razón por cuanto no solo serían susceptibles de modificación los elementos de convicción de la fiscalía”, dijo la juez.

Así las cosas, el empresario Luis Guillermo Gutiérrez deberá enfrentar su proceso, ya en juicio, por violencia intrafamiliar, desde un sitio de reclusión, que está por definir de acuerdo los cupos asignados por el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.