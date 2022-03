El reconteo general de votos, el tema que une al uribismo y el Pacto Histórico

No bastó con los argumentos que el registrador nacional, Alexander Vega, le entregó al país frente al ruido del supuesto fraude que denunció la izquierda durante la semana y que le permitió al Pacto Histórico sumar tres nuevas curules en el próximo periodo legislativo.

El escrutinio que hasta este viernes 18 de marzo no había culminado al ciento por ciento, generó alegrías entre la izquierda de Gustavo Petro porque se convirtió en la fuerza política más fuerte del Congreso, pero también indignación de algunos sectores de derecha, entre ellos el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical.

Lo que está pasando con las elecciones es inaceptable. Se requiere un reconteo de votos serio y transmitido por redes verificable para todos. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 19, 2022

Las dudas son de tal calibre que la izquierda y la derecha coinciden en la necesidad de abrir las urnas de cara al país y contar voto a voto para despejar las dudas de los colombianos.

La senadora Paloma Valencia aseguró que lo que está pasando con las elecciones “es inaceptable” y propuso un reconteo de votos serio y transmitido por redes sociales verificable para todos.

COMUNICADO

Aunq el Pacto Histórico es el más afectado por el #FraudeHistorico, el CD y sus periodistas insinúan q somos los autores del fraude.

Para despejar dudas, pido a todos los partidos q exijamos al CNE ordene abrir las 112 mil urnas y se haga un recuento gral de los votos pic.twitter.com/MRk40P9vAC — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 19, 2022

El congresista Edward Rodríguez afirmó que, de seguir así, en mayo se deben repetir las elecciones al Congreso.

“Lo ocurrido con los resultados electorales es muy grave. El @CeDemocratico debe demandar y exigir escrutinio voto a voto. El Partido falló en control y vigilancia, en testigos y abogados. Los candidatos están batallando solos. Nos han robado muchos votos. El fraude es real”, dijo Ernesto Macías.

Por los lados de la izquierda, la petición del reconteo de votos también toma fuerza. El senador Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, manifestó que, aunque el Pacto es el más afectado por el fraude histórico, “el Centro Democrático y sus periodistas insinúan que somos los autores del fraude. Para despejar dudas, pido a todos los partidos que exijamos al Consejo Nacional Electoral ordene abrir las 112.000 urnas y se haga un reconteo de votos”, propuso.

Diciendo y haciendo contra el posible fraude electoral del 13 de marzo: interpusimos Tutela contra @Registraduria y @CNE_COLOMBIA, para que se suspenda el escrutinio y se ordene el reconteo de votos.



Invito a los ciudadanos y demás fuerzas políticas a coadyuvar esta acción. pic.twitter.com/BrYj2PU1We — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 18, 2022

El senador Antonio Sanguino, quien no logró revalidar su curul en la Alianza Verde en la próxima legislatura, anunció que interpuso una tutela contra la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda el escrutinio y se ordene el reconteo de votos. “Invito a todos los ciudadanos y demás fuerzas a coadyuvar esta acción”, dijo.

De momento, la Registraduría Nacional no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reabrir nuevamente las urnas ante la desconfianza que persiste entre los colombianos tras los errores de los jurados de votación.

No obstante, lo más probable es que eso no ocurra por la logística que acarrea; además, los escrutinios aún no han culminado y el registrador Alexander Vega no ha reconocido la palabra “fraude” en el proceso electoral del fin de semana pasado.