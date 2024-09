El triste procedimiento al que deberá someterse Laura Daniela Villamil para avanzar en su recuperación; involucra su cuero cabelludo

Así mismo, el hermano de Laura Daniel reveló como será este nuevo procedimiento: “Ya no hay piel donante, ya no hay parte de ella sana, ya lo han utilizado para injertos, ya no hay piel donante. Lo que van a realizar, es que van a rapar a mi hermana, todo el cabello la van a rapar para utilizar piel del cuero cabelludo, volverla injerto y ponerla en la piel afectada que le ocasionó el fuego”, detalló Santiago Villamil en el programa televisivo ‘Lo sé todo’.