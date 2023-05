ELN da por sentado cese al fuego bilateral: “Responderemos con convicción política para cumplirlo”

El pasado 31 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el cese bilateral al fuego con seis estructuras armadas, entre ellas el ELN, aunque el grupo ilegal desmintió la noticia. Hoy, casi cinco meses después, la guerrilla abrió la puerta a un acuerdo.

En un comunicado subido al portal web del ELN este 29 de mayo, titulado Los que van a cumplir el cese al fuego y firmado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, que hasta mediados de 2021 fue el jefe máximo del grupo armado, se lee:

“Las dos delegaciones presentes en la Mesa hemos reiterado que es determinante la participación de la población para desarrollar un proceso que profundice la paz, la democracia y la justicia social, y para crear un ambiente favorable a dicha participación es necesario acordar un cese el fuego bilateral, nacional y prorrogable, que suspenda las acciones ofensivas entre las partes, disminuyendo la intensidad del conflicto”.

Alias Gabino renunció como jefe máximo de la guerrilla del ELN en junio de 2021, aduciendo a problemas de salud. - Foto: Semana Video

En el segundo párrafo de la misiva, Gabino dio como un hecho que se concretará el cese al fuego, tema que está siendo conversado en el tercer ciclo de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno, en La Habana.

“Dos importantes protagonistas del cese el fuego serán ustedes los miembros de las FF. AA y nosotros los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN); no tengo dudas de su esfuerzo por cumplir con profesionalismo con la orden que les dará el presidente de la república; en el ELN responderemos con convicción política para cumplir con dicho cese el fuego. Así lograremos que la población sea la más beneficiada con esta decisión de rebajar la intensidad del conflicto”, se lee en el documento.

ELN publica en su portal un comunicado de alias Gabino sobre la posibilidad del cese bilateral al fuego - Foto: Captura de pantalla: elnvoces.net

En el documento firmado por Gabino además se asegura que el ELN trabajará en pro de la paz, aunque menos de una semana atrás perpetró un atentado terrorista que dejó tres muertos en Tibú (Norte de Santander), un civil y dos policías.

“Vamos a trabajar por las comunidades, vamos a trabajar por los humildes de la patria, a demostrarle al país y al mundo que tenemos vocación de paz. Ni ustedes ni nosotros somos enemigos de la paz, es por ello que construirla y aportarle fortalece nuestras convicciones políticas como insurgencia y a ustedes se lo encomienda la Constitución Nacional. En esa mutua construcción de paz no somos enemigos y, así parezca contradictorio, no lo es. Los enemigos de Colombia son aquellos que no quieren la paz, ustedes y nosotros sí la queremos y vamos a trabajar por ella”, se añade en el escrito.

“Esto no va bien”: José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie, uno de los jefes negociadores del Gobierno con el ELN, hizo un análisis del accionar de ese grupo guerrillero en lo corrido de 2023, mientras el Coce habla de paz con los delegados del presidente Gustavo Petro.

En su habitual columna de opinión que comparte en varios medios digitales, Lafaurie concluyó que “esto no va bien”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y delegado en las conversaciones de paz con el ELN - Foto: Nicolas Linares

“¿Qué es lo que no va bien?”, preguntó el ganadero. “No es la economía, ni el desempleo y tampoco la pobreza, que disminuyó. Lo que no va bien son las dinámicas de violencia en las regiones, que empeoran y se atraviesan a la paz”, respondió.

José Félix Lafaurie manifestó que son impresionantes las imágenes del ataque terrorista en Tibú, en Norte de Santander, por parte del ELN, el video de la explosión, los cuerpos de policías a bordo de carretera y el de una inocente mujer, “cuando el país no se recuperaba de los cuatro menores asesinados por el Estado Mayor Central de las Farc”, expresó.

“Estas líneas no alcanzan para retratar la violencia que azota a los territorios, donde solo el EMC, en lo corrido del año, suma 226 acciones violentas y, aun así, acusa al Gobierno de incumplir el cese al fuego y reitera con cinismo su compromiso por la paz”, escribió.