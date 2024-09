Atención: ELN vuelva a atentar con explosivos contra el Ejército en Arauca; la guerrilla habría usado un bus para atraer a las tropas

“Todo el mundo estaba asustado, todos salieron a correr, igual yo, intenté ir al paso de ellos, pero estaba herido y más adelantito, me llegaron a ayudar y me llevaron al dispensario (…) ya el resto de los soldados, que salieron heridos , pues ellos sí gritaban ayuda, gritaban de dolor (…) fue una lluvia de bombas”, agregó el militar.

“Ellos sí me dicen que me retire (familia), pero no, yo voy a seguir, es lo que me gusta y lo que he querido hacer”, señaló el uniformado.