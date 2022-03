Emanuel, el niño de 4 años que se quedó esperando prótesis por parte de Medimás

A Emanuel, un niño de apenas cuatro años, sus compañeritos le preguntan constantemente por qué no usa zapatos como los demás pequeños. Con personalidad y aceptación, el menor de la familia Peñalosa Acosta contesta: “Es que yo soy así”.

El hijo de Edwin Fernay Peñalosa y Maribel Acosta nació sin sus extremidades inferiores. Desde el vientre de su madre se volvió un luchador por la vida. Cuenta su mamá que los médicos en Ibagué supieron desde su embarazo que nacería sin las piernas completas y le aconsejaron abortar.

“El niño venía con una deficiencia física. Yo me enteré a los cuatro meses que estaba embarazada y a los seis cuando me vio el ginecólogo se dio cuenta que el bebé venía así; me recomendó no tenerlo”, dice la madre cuyo caso es uno de los miles que en Colombia hoy se resaltan tras la noticia de despenalizar el aborto hasta la semana 24.

Bueno Twitter Tolima, les presento a Emmanuel, un pequeño hincha del Deportes Tolima, quien necesita de nosotros. Es hora de darle alegria a este angelito. Los que deseen apoyar esta labor son bienvenidos.. dale RT porque #tolimenseapoyatolimense. pic.twitter.com/egJqX95lhv — cdtolimamiami (@cdtolimamiami) March 5, 2022

Pese a las dificultades económicas y al dolor de saber que su hijo no tendría una vida normal, Maribel decidió seguir adelante con su maternidad. A su hijo lo tuvo por cesárea y con él en los brazos empezó otra lucha.

“Tuve muchas citas, controles, visitas al ortopedista”, cuenta la mujer que trabaja actualmente en un asadero de pollos.

Uno de los especialistas le recomendó una cirugía para posteriormente ponerle las prótesis al Emanuel y como si fuera poco con todo lo vivido, inició un nuevo viacrucis esta vez con Medimás, la EPS que fue liquidada el martes por la Superintendencia de Salud.

“Mi batalla empezó con Ema de seis meses. Citas y más citas. La última vez que lo vieron fue el año pasado. He esperado todo eso y nada”, dice Maribel que ha puesto derechos de petición, cartas a la secretaría de salud departamental y cuanto recurso ha podido pero sin respuesta alguna.

Sin tener la intervención quirúrgica, Emanuel no puede tener sus prótesis que cuestan entre diez y 15 millones de pesos.

Sin embargo, pagar la intervención de manera particular y comprar las prótesis es imposible para sus papás. Edwin Fernay Peñalosa maneja una buseta de transporte público, mientras que Maribel devenga muy poco de su trabajo en un asadero.

“Emanuel es un niño muy inteligente, amable con la gente, servicial y le gusta jugar. Merece sus prótesis”, así describe sus mamá a su pequeño luchador.

Su esposo lo pone a hacer terapias, juegan fútbol a la medida de lo que puede Emanuel que se la pasa diciendo “quiero ser grande, quiero crecer”, imaginándose el día que pueda tener sus prótesis.

A Emanuel le fascina el fútbol, es hincha del Deportes Tolima y quisiera poder patear un balón. Mientras tanto, se divierte con la ayuda de su familia montando triciclo y patineta. “Mi niño tiene deditos en uno de los pies y juega a la familia con ellos”, describe con nostalgia su mamá.

Esta familia es parte de los 1,5 millones de pacientes de 14 departamentos que tendrán que ser reubicados tras la liquidación de Medimás. “La noticia de Medimás la tomamos con tristeza y desilusión. No me han cumplido con radiografías, ni poniendo tutelas pues voy y muestro el radicado, y me piden volver en ocho días”, dice Maribel.

Deportes Tolima trabaja en contactarlo gracias a que los hinchas pijaos se han puesto la camiseta 10 por Emanuel para que los jugadores se solidaricen con este pequeño, pueda conocerlos y tener un regalo del supercampeón de Colombia.

Mientras tanto, Yaneth Valderrama, que trabaja con los niños enfermos de cáncer en Ibagué, es la persona que se apersonó del caso y está tratando de conseguir lo necesario para que Emanuel tenga calidad de vida.